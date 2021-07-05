Son dakika deprem mi oldu? 5 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 5 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 5 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:17:06 36.1263 28.6228 23.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:57:15 38.5278 39.3077 5.8 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
06:42:23 39.9737 27.2910 8.0 -.- 1.9 -.- CAKIROBA-YENICE (CANAKKALE)
06:40:45 36.3435 27.1088 8.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:35:47 36.4460 27.2160 8.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:20:50 35.9197 29.6375 30.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
03:42:21 38.0390 27.4997 10.2 -.- 1.4 -.- UZUMLER-TIRE (IZMIR)
02:44:39 35.6990 27.0820 3.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:11:13 38.7322 26.8368 12.8 -.- 1.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:07:56 36.3662 27.3113 10.4 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
01:12:17 39.0415 27.8475 9.6 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
00:33:01 37.8648 26.3577 6.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:20:24 37.7082 27.3578 4.6 -.- 1.7 -.- AKCAKONAK-SOKE (AYDIN)
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