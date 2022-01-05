Son dakika deprem mi oldu? 5 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Son olarak Antalya ve yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Ocak 2021 tarihli son depremler listesi içerisinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
5 OCAK SON DEPREMLER EKRANI
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw
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06:21:14 35.9962 31.1755 10.8 -.- 5.3 -.- AKDENIZ
05:24:55 34.6498 33.9025 23.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:23:22 38.3177 28.3902 5.3 -.- 1.3 -.- AZITEPE-ALASEHIR (MANISA) REVIZE01 (05:23:30)
04:57:03 38.9708 42.0128 5.2 -.- 3.2 3.3 GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)
04:32:35 39.1463 41.4115 12.4 -.- 1.1 -.- ASAGIALAGOZ-VARTO (MUS)
04:12:04 37.6535 35.5317 8.9 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA)
03:19:59 38.4917 39.5733 16.8 -.- 1.3 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG)
03:14:38 38.4700 39.1430 5.8 -.- 1.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
02:07:54 38.0063 29.0518 14.3 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI)
00:47:51 37.7230 26.8152 10.1 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
00:41:36 37.8342 29.4800 5.0 -.- 0.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
00:30:12 36.4027 27.1243 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:28:34 37.0442 28.3850 5.0 -.- 1.1 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA)
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Akdeniz’de 5,3 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 06.21’de Akdenizde merkez üssü Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 39.52 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada "Akdeniz’de Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
’OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR’
AFAD’dan yapılan açıklamanın devamında olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.