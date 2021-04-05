Son dakika deprem mi oldu? 5 Nisan Kandilli son depremler haritası

İSTANBUL sahillerinde son bir haftadır denizde çekilme yaşanıyor. Sahilde bulunanlar çekilmeden dolayı endişelenirken Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, " Bu, deprem belirtisi olamaz, korkulacak bir durum yok. Mevsimsel" dedi.



İstanbul’da son günlerde denizlerdeki çekilme tedirgin etti. Sahillerde bulunanlar çekilmenin deprem habercisi olduğunu söylerken bazıları ise hava şartlarının denizleri etkilediğini ifade etti. Bakırköy, Florya, Silivri, Caddebostan sahillerinde yaşanan ve geçtiğimiz hafta 5-6 metreyi bulan çekilmeyle ilgili konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece ve Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen Mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış" diye konuştu.