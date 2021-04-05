MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem mi oldu? 5 Nisan Kandilli son depremler haritası
GeriGündem Son dakika deprem mi oldu? 5 Nisan Kandilli son depremler haritası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 05 Nisan 2021 - 07:28 | 

Son dakika deprem mi oldu? 5 Nisan Kandilli son depremler haritası

Son depremler 5 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,5 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:43:25 37.9858 29.0348 10.0 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI)
05:58:00 35.0787 24.0835 37.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:28:54 40.2267 42.0883 9.2 -.- 2.2 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
05:24:54 35.0922 22.5423 86.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:23:24 38.9678 41.3048 17.2 -.- 2.0 -.- AGARTI-(MUS)
05:05:52 37.8077 26.9167 5.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:48:30 40.6638 27.6560 12.9 -.- 1.9 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR)
03:10:30 38.7087 40.3672 5.0 -.- 1.8 -.- CAMLIYURT-GENC (BINGOL)
03:05:37 38.9455 26.0503 8.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
02:41:24 38.9365 26.6515 11.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:31:40 42.0550 23.0670 10.2 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN
02:31:13 38.9850 26.0655 9.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:25:25 36.3368 29.5792 11.7 -.- 1.4 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA)
01:13:04 36.4650 26.7432 93.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
01:03:38 34.6845 23.3988 31.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:02:50 37.3780 30.8985 8.0 -.- 1.6 -.- KIZILLI-BUCAK (BURDUR)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

İSTANBUL sahillerinde son bir haftadır denizde çekilme yaşanıyor. Sahilde bulunanlar çekilmeden dolayı endişelenirken Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, " Bu, deprem belirtisi olamaz, korkulacak bir durum yok. Mevsimsel" dedi.

İstanbul’da son günlerde denizlerdeki çekilme tedirgin etti. Sahillerde bulunanlar çekilmenin deprem habercisi olduğunu söylerken bazıları ise hava şartlarının denizleri etkilediğini ifade etti. Bakırköy, Florya, Silivri, Caddebostan sahillerinde yaşanan ve geçtiğimiz hafta 5-6 metreyi bulan çekilmeyle ilgili konuşan Meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece ve Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen Mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi