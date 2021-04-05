Son dakika deprem mi oldu? 5 Nisan Kandilli son depremler haritası
Son depremler 5 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,5 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:43:25 37.9858 29.0348 10.0 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI)
05:58:00 35.0787 24.0835 37.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:28:54 40.2267 42.0883 9.2 -.- 2.2 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
05:24:54 35.0922 22.5423 86.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:23:24 38.9678 41.3048 17.2 -.- 2.0 -.- AGARTI-(MUS)
05:05:52 37.8077 26.9167 5.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:48:30 40.6638 27.6560 12.9 -.- 1.9 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR)
03:10:30 38.7087 40.3672 5.0 -.- 1.8 -.- CAMLIYURT-GENC (BINGOL)
03:05:37 38.9455 26.0503 8.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
02:41:24 38.9365 26.6515 11.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:31:40 42.0550 23.0670 10.2 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN
02:31:13 38.9850 26.0655 9.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:25:25 36.3368 29.5792 11.7 -.- 1.4 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA)
01:13:04 36.4650 26.7432 93.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
01:03:38 34.6845 23.3988 31.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:02:50 37.3780 30.8985 8.0 -.- 1.6 -.- KIZILLI-BUCAK (BURDUR)
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