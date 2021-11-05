Son dakika deprem mi oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 2’nci duruşması, bugün İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanıklardan Çetin Doğan duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer tutuklu sanık Mehmet Sedat Boyacı ile taraf avukatları ve mağdurlar salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak mağdurlara söz verildi. Depremde oğlu Umut’u kaybeden, çocukları Elzem, Ezel, Elif ve eşi Seher enkazdan çıkarılan Oğuz Perinçek, şikayetini yineledi. Perinçek, "Bu olayda tüm sorumluların ceza almasını istiyorum. Birtakım raporlar ve toplantılardan söz ediliyor. Bunları bize bildirmeyen yöneticiden de şikayetçiyiz" dedi.