Son dakika deprem mi oldu? 5 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 5 Kasım tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 5 KASIM 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:59:40 39.2877 41.0103 7.6 -.- 1.5 -.- KARLIOVA (BINGOL)
06:08:44 37.4538 30.3540 5.0 -.- 1.7 -.- KAPAKLI-(BURDUR)
06:01:51 35.7372 25.1005 10.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:42:37 35.7417 25.1202 9.4 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:41:31 37.8580 26.8782 22.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:39:13 36.2910 26.9755 2.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
05:30:58 35.1100 24.3337 8.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:28:33 41.0533 43.8840 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN
05:27:52 38.6015 43.2735 23.0 -.- 1.5 -.- YESILKOY-(VAN)
05:15:06 35.1098 25.1830 5.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:36:16 39.7862 23.9787 29.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
04:26:52 37.8165 26.7657 28.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
04:10:02 38.8347 34.0763 6.4 -.- 2.3 -.- SALARI ALACA-ORTAKOY (AKSARAY)
04:02:03 41.4148 35.0242 3.9 -.- 1.7 -.- YANDAK-DURAGAN (SINOP)
03:50:17 35.3648 25.2608 15.6 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:42:35 37.0365 27.5510 1.9 -.- 1.2 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA)
03:33:47 39.4608 26.0383 9.0 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
03:11:21 36.2550 27.0928 12.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
03:07:10 36.4545 27.6833 5.0 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:01:35 38.3370 44.1087 19.1 -.- 1.8 -.- KEKIKDUZU-SARAY (VAN)
02:41:20 37.8010 29.6540 2.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
02:37:06 36.8717 26.5095 14.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
02:33:34 38.3657 27.5013 12.6 -.- 1.5 -.- ASAGIKIZILCA-KEMALPASA (IZMIR)
02:26:58 38.2328 38.6220 19.2 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
02:12:21 38.7002 33.0528 5.4 -.- 1.1 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)
02:02:50 34.7315 25.2257 6.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:44:41 35.0550 25.1710 5.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:16:36 35.2552 25.3053 7.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:41:17 35.0992 25.1822 10.1 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:17:13 35.5007 27.2143 53.7 -.- 3.3 3.1 AKDENIZ
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