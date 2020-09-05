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Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 12:56 | 

Son dakika deprem mi oldu? 5 Eylül Kandilli son depremler haritası

Son depremler 5 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
11:51:00 37.3263 27.8665 0.0 -.- 1.7 -.- YUSUFCA-MILAS (MUGLA)
11:49:55 39.0620 27.4870 0.0 -.- 1.7 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR)
10:09:57 39.5332 26.2005 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
09:18:22 38.1317 42.6217 3.5 -.- 2.9 -.- DERINCE-HIZAN (BITLIS)
08:38:34 39.0158 27.8652 6.6 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
07:27:08 37.9542 28.7820 3.1 -.- 1.5 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
06:38:59 40.2077 31.7408 10.4 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
05:50:12 37.2323 27.8375 9.6 -.- 1.7 -.- ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)
04:01:19 40.5605 23.8358 5.5 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
03:55:56 38.2650 38.6892 12.1 -.- 1.7 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
03:46:03 36.9198 27.7880 16.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:52:54 37.8202 32.1115 5.2 -.- 1.1 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA)
02:41:33 38.0720 39.9013 17.4 -.- 1.7 -.- BAYKARA-KAYAPINAR (DIYARBAKIR)
02:17:56 35.6090 27.6235 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:57:36 40.3478 27.4055 6.2 -.- 1.8 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)
01:27:02 34.8775 25.2893 7.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.02 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

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Akdeniz'de dün gece saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Rodos Adası'nın güney açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 24,60 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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