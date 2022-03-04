Son dakika deprem mi oldu? 4 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:50:50 40.0885 41.4558 11.8 -.- 1.5 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM)
06:19:09 37.2217 31.1895 132.4 -.- 2.3 -.- GAZILER-MANAVGAT (ANTALYA)
06:00:31 36.2600 39.0520 4.8 -.- 2.7 -.- SURIYE
05:55:45 39.0448 29.6353 3.1 -.- 1.4 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA)
05:30:25 40.3358 26.0118 6.5 -.- 2.1 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:40:13 40.3865 34.4475 6.5 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM)
03:22:12 37.4112 38.0203 2.2 -.- 2.5 -.- CAKALLI-HALFETI (SANLIURFA)
03:01:53 41.1450 43.9080 5.8 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN
02:36:24 41.1577 43.9910 5.0 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN
01:26:17 37.0735 28.4040 6.9 -.- 2.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
00:51:38 37.0432 28.2647 5.0 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:10:29 37.8207 30.9198 5.0 -.- 2.7 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA)
Meksika’nın Veracruz eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Veracruz eyaletindeki Isla kenti 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem başta Veracruz eyaleti geneli olmak üzere çevredeki Oaxaca, Puebla ve Meksika eyaletleri ile başkent Mexico City’de de hissedildi.
Deprem alarmları devreye girdi
Deprem, Mexico City halkında paniğe yol açarken, şehirdeki deprem alarmları devreye girdi. Başta devlet daireleri olmak üzere birçok binada bulunan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yetkililer yaşanan olayda can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.
Obrador, canlı yayında depreme yakalandı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depreme başkentteki Ulusal Saray’da yaptığı basın toplantısında yakalandı. Gazetecilerin uyarısı üzerine başkan Lopez Obrador ve binada bulunan gazeteciler tahliye edildi.