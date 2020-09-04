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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 08:31 | 

Son dakika deprem mi oldu? 4 Eylül Kandilli son depremler haritası

Son depremler 4 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Eylül 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:59:08 39.4862 26.2402 6.1 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
06:34:11 40.3990 28.8018 6.1 -.- 1.4 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)
06:27:48 36.9372 27.3533 17.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:43:32 37.0365 30.3390 5.0 -.- 1.8 -.- ESENYURT-KORKUTELI (ANTALYA)
05:39:29 38.4713 25.8227 5.0 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
05:26:55 35.2017 25.9203 1.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:15:49 36.9227 27.3440 8.7 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:15:30 35.3840 27.7128 19.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
05:01:08 38.4442 39.2580 14.1 -.- 1.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
04:54:44 36.6510 26.2257 9.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
04:38:07 38.4608 39.1532 12.6 -.- 1.4 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
02:47:08 40.7088 31.6633 5.0 -.- 1.8 -.- ORENCIK-(BOLU)
01:41:14 35.5497 27.6053 6.3 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ
00:54:09 36.9388 27.3442 3.5 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:42:52 39.4392 41.0953 23.5 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-CAT (ERZURUM)
00:38:58 38.7030 42.0450 6.2 -.- 1.8 -.- YOLGOZLER-KORKUT (MUS)
00:26:04 39.6578 38.8383 5.0 -.- 1.8 -.- GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN)
00:25:09 39.6040 44.0793 9.0 -.- 2.1 -.- KARACA-DOGUBAYAZIT (AGRI)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Rodos Adası'nın güney açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 24,60 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Japonya'nın Honşu adasının batısındaki Fukui eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin batısında Japon Denizi kıyısındaki Fukui'de 5 şiddetinde deprem kaydedildi.

Ajans, yerel saatle 09.10'da, 10 kilometre derinlikteki depreme yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

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