Son dakika deprem mi oldu? 4 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Aralık 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
4 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:06:00 37.8768 27.1515 12.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:38:40 36.4688 28.7080 7.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
06:20:35 35.9213 22.2185 70.8 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN
05:39:22 35.1582 23.0535 26.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:30:27 40.4518 27.6898 15.2 -.- 3.2 -.- NARLI-ERDEK (BALIKESIR)
04:12:47 37.8045 26.4602 5.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:29:30 37.6990 25.9877 8.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:15:17 35.1833 25.3458 6.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:06:47 35.0968 25.3095 5.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:51:41 40.0063 39.8752 8.2 -.- 2.0 -.- OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)
02:37:49 39.7667 41.8323 4.5 -.- 0.6 -.- DUATEPE-KOPRUKOY (ERZURUM)
02:33:06 40.2062 41.9550 5.0 -.- 0.6 -.- CIMENLI-NARMAN (ERZURUM)
02:05:40 34.6367 25.5435 9.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:49:04 37.7178 26.0140 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:19:56 39.8298 41.8227 15.0 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
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Toplantının açılış konuşmasını yapan AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman Aydın'ın her an deprem riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "İlimiz için ön görülen en büyük risk depremdir. Geçmiş kayıtlara bakıldığında büyük hasar veren, can ve mal kayıplarına yol açan depremlerin yaşandığı görülmektedir. İl Risk Azaltma Planı afetler olduktan sonra değil, olmadan ne yapabiliriz? riskleri nasıl azaltabiliriz? noktasında bize rehber olacaktır. Bu planın herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından değil tüm ilimizdeki vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sorumlu kurumlar, eylemi destekleyen kurumlarla birlikte hedeflenen eylemleri belirlenen sürede yerine getirerek riskleri azaltıp can ve mal kayıplarını önleyebilirler. Amacımız dirençli, dayanıklı toplum ve yerleşimler oluşturmaktır. Kaynak ve kapasitemizi öncelikle zarar azaltma için kullanmamız çok önemlidir" dedi.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da hazırlanan plan doğrultusunda Aydın'ın maruz kaldığı afetler de göz önüne alınarak deprem, taşkın, yangın, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerle birlikte kütle hareketi afetlerinin Aydın için öncelikli olan afet tehlikeleri olduğunun belirtildiğini ifade ederek, "Plan kapsamında öncelikli olarak ilimizin afet riskleri belirlenmiştir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluş, yerel yönetimler, üniversitemiz ve ilgili meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla yapılan anketin sonuçları ve geçmişte ilimizin maruz kaldığı afetler de göz önüne alınarak deprem, taşkın, yangın, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerle birlikte kütle hareketi afetlerinin ilimiz için öncelikli olan afet tehlikeleri olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan planda belirlenen bu 5 afet türü için ilimizdeki olası afet tehlikesine ait risklerin önlenmesi adına 16 hedef ve 197 eylem belirlenmiştir. Planda; deprem afetinin 56, taşkın afetinin 49, yangın afetinin 30, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlerin 38, kütle hareketi afetlerinin 19, tüm afetler içinde ortak olan 5 adet eylem bulunmaktadır" diye konuştu.