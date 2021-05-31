Son dakika deprem mi oldu? 31 Mayıs Kandilli son depremler haritası
Son depremler 31 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 31 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:57:47 37.6533 31.0998 5.0 -.- 1.6 -.- BELENCE-SUTCULER (ISPARTA)
05:42:34 40.5453 45.3097 5.0 -.- 3.0 3.1 AZERBAYCAN
02:35:57 36.4640 30.3165 12.0 -.- 2.0 -.- GUZOREN-KUMLUCA (ANTALYA)
02:32:15 39.5960 26.4498 5.5 -.- 1.4 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
02:29:39 36.4182 27.2018 14.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:25:41 37.3112 35.2260 23.9 -.- 2.3 -.- TORUNSOLAKLI-KARAISALI (ADANA)
02:25:25 37.7717 27.5533 11.5 -.- 1.0 -.- KASAPLAR-KOCARLI (AYDIN)
02:22:06 39.9923 40.1340 5.1 -.- 3.1 3.2 SOGUTLU-OTLUKBELI (ERZINCAN)
02:13:01 36.5455 25.4230 20.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:12:22 36.9977 27.9398 14.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:56:08 36.4590 27.1728 5.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:52:22 36.4655 27.1592 18.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:35:54 40.8072 32.9947 4.4 -.- 1.6 -.- KADIOZU-CERKES (CANKIRI)
01:31:18 34.8297 25.8710 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:29:54 37.0573 27.9722 5.3 -.- 0.9 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
01:02:17 37.8507 26.9858 5.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:46:07 37.8322 27.0098 11.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:17:52 36.4415 27.1128 7.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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