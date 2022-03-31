Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika deprem mi oldu? 31 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

#Deprem#Deprem Mi Oldu#Son Depremler

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/4Son dakika deprem mi oldu 31 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 31 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/431 MART 2022 SON DEPREMLER

31 MART 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
06:23:40 37.0993 28.3455 14.2 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
05:03:42 37.0073 28.0648 5.4 -.- 1.5 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
05:03:14 36.9818 28.0507 4.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:45:59 37.0523 28.0652 14.3 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
04:42:34 37.0442 28.0553 13.0 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
04:23:01 37.8102 26.4667 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:43:20 37.0853 29.1743 5.6 -.- 2.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
00:27:16 35.5818 27.4748 5.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3/4Son dakika deprem mi oldu 31 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Meksika’daki Popocatepetl yanardağında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililer vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 20.22’de meydana gelen patlama ile çıkan lav ve küllerin yanardağ ağzından bin 100 metre yüksekliğe kadar ulaştığı bildirilerek, patlamaya ek olarak yanardağda 27 dakika süren düşük şiddetli deprem kaydedildiği aktarıldı.

Meksika Sivil Koruma Bakanlığı, meydana gelen patlama sonucu düşen parçalar sebebiyle vatandaşları yanardağa ve özellikle de kratere yaklaşmama konusunda uyardı. Ayrıca patlama ile birlikte yanardağdan çıkan volkanik gaz ve küllerin Meksika Eyaleti, Puebla ve Morelos eyaletlerine doğru ilerlemesi dolayısıyla burada yaşayanlara maske kullanma, kapı ve pencereleri kapalı tutma gibi tedbirler alınması gerektiği bildirildi.

4/4Son dakika deprem mi oldu 31 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında 3 kez patlama yaşanan Popocatepetl’de geçen yıl da 8 patlama kaydedilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Deprem Mi Oldu#Son Depremler