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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 08:47,

Son dakika deprem mi oldu? 30 Temmuz Kandilli son depremler haritası

Son depremler 30 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Temmuz 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:13:01 38.4390 44.4368 5.0 -.- 3.2 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
06:22:21 38.4885 31.8452 5.4 -.- 1.2 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
05:31:03 34.9567 33.1017 62.8 -.- 3.7 3.6 KIBRIS RUM KESIMI
04:47:57 38.2645 44.4735 5.0 -.- 3.4 3.5 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
02:09:44 38.8283 27.0508 13.1 -.- 2.2 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR)
01:24:37 34.9910 27.1868 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:18:50 38.4635 39.3208 12.1 -.- 1.7 -.- SIVRICE (ELAZIG)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki İzu takımadalarından ıssız Tori-şima'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerel saatle 09.36'da, 60 kilometre derinlikte kaydedildi.Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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