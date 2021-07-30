Son dakika deprem mi oldu? 30 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 30 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:07:24 36.3670 27.1103 8.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:17:24 37.8783 26.8403 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
05:16:19 37.9023 26.8652 5.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:05:40 36.3982 27.3067 20.2 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
04:31:00 37.8948 26.9158 6.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:15:29 37.8063 26.8350 12.5 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:29:36 39.2378 40.3375 5.4 -.- 1.6 -.- ESME-KIGI (BINGOL)
03:01:10 36.4003 27.1745 3.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:54:29 38.3575 38.7505 7.2 -.- 2.1 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
02:30:37 38.9835 26.0865 5.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:19:34 40.7178 32.8247 6.3 -.- 2.1 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)
02:01:23 38.9883 26.1033 7.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:46:38 38.9487 26.0193 10.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
00:16:06 40.3497 26.1015 7.0 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
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