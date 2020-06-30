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Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 09:15,

Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran Kandilli son depremler haritası

Son depremler 30 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Balıkesir ve Bingöl'ün de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler haritası, Kandilli Rasathanesi tarafından dakika dakika yayımlanmaya devam ediyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:55:40 35.3110 26.8548 8.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
08:11:03 36.9358 28.7332 23.0 -.- 1.3 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA)
08:08:22 38.9900 27.9062 1.5 -.- 1.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
07:55:29 38.3342 44.1740 16.5 -.- 2.4 -.- TURANKOY-SARAY (VAN)
07:24:39 39.3523 40.6667 4.8 -.- 2.5 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
07:18:50 39.4987 27.6020 6.5 -.- 1.9 -.- ISADERE-SAVASTEPE (BALIKESIR)
07:07:20 39.5232 27.5803 6.7 -.- 2.9 -.- KUCUKFINDIK-IVRINDI (BALIKESIR)
07:03:36 39.0885 27.8432 10.8 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
06:46:28 38.2593 38.7988 7.7 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
06:42:15 35.4855 26.7327 5.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:39:23 36.4283 28.7058 8.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
06:33:45 36.1305 28.4905 4.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
06:29:54 36.1962 29.1417 17.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
06:03:03 40.1305 28.3128 7.5 -.- 1.6 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA)
05:55:38 40.0998 28.1068 6.4 -.- 1.4 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR)
05:43:09 35.3635 26.8540 6.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:42:13 35.5285 26.7902 7.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
05:23:13 35.3233 26.8490 18.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:20:32 35.5488 26.7390 8.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
05:15:00 35.5433 26.7103 3.4 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ
05:09:16 35.2907 26.8452 17.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:07:04 35.1718 26.9830 10.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:57:13 38.4857 44.2353 9.2 -.- 2.0 -.- KECIKAYASI-SARAY (VAN)
04:56:55 38.2040 38.6000 8.8 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
04:51:46 35.3797 26.8222 7.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:50:36 35.5603 26.7057 4.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
04:48:34 35.4822 26.7255 3.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:27:00 35.4483 26.7462 3.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:26:20 35.3120 26.8367 5.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:22:47 35.4582 26.7533 5.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:12:46 35.5028 26.7430 4.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
04:07:56 35.5322 26.7285 4.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
04:02:28 35.4332 26.8097 5.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:58:17 35.5592 26.7265 4.7 -.- 3.3 -.- AKDENIZ
03:53:15 37.2577 38.6190 7.4 -.- 1.6 -.- BUGLUCA-BOZOVA (SANLIURFA)
03:44:36 35.5800 26.6698 5.0 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
03:32:16 35.5410 26.6892 1.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
03:32:15 39.0735 27.8273 18.8 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
03:15:03 38.4800 44.0253 8.8 -.- 2.0 -.- YESILAGAC-SARAY (VAN)
03:14:22 35.5103 26.6968 2.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:13:59 38.7707 27.7662 13.5 -.- 2.1 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA)
02:11:05 35.4748 26.5613 16.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:38:46 41.1952 29.3792 0.0 -.- 2.3 -.- KURNA-SILE (ISTANBUL) REVIZE01 (01:38:46)
01:09:56 35.6105 26.6587 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:08:23 35.5005 26.6620 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:59:49 35.5472 26.6878 2.6 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
00:57:07 35.4803 26.7878 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:52:57 38.5740 39.4363 13.4 -.- 1.1 -.- KARASAZ-(ELAZIG)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2’Göldeki yılanların, depremin habercisi olduğu iddiasının bilimsel değeri yok’
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’Göldeki yılanların, depremin habercisi olduğu iddiasının bilimsel değeri yok’

DOĞA Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, Bursa’nın İznik ilçesindeki, İznik Gölünde su yüzeyinde görülen yılanların deprem habercisi olduğu yönündeki iddiaların, bilimsel bir değerinin bulunmadığını kaydetti.

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İznik Gölünde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yılanların, daha önce de 1999 Gölcük depremi öncesinde görüldüğü öne sürülürken, bölge halkı ise çıkan haberlerin ardından endişe yaşamaya başladı.

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DOHAD Başkanı Fuat Agalday, yılanların depremin habercisi olduğunu yönündeki haberlerin bilimsel olarak bir karşılığının bulunmadığını kaydetti. Başkan Agalday yaptığı yazılı açıklamada, Bölgede ayrıntılı bir inceleme yapmadan göldeki yılanların depremle ilişkisini olduğunu söylemek doğru değildir. Bilimsel olarak hiçbir değeri yoktur. Yer bilimi uzmanlarının orada detaylı incelemesi gerekmektedir. Ancak İznik-Gemlik hattının 900 yıldır suskun olduğu biliniyor. Bu nedenle deprem olma potansiyeli yüksek bir bölgedir. Doğa hareketleri Araştırma Derneği’nin bölgede bulunan istasyonlarından kısa vadede büyük bir deprem olacağına dair hiçbir veri ölçülmemektedir ifadelerine yer verdi.

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