Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran Kandilli son depremler haritası
Son depremler 30 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Balıkesir ve Bingöl'ün de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Son depremler haritası, Kandilli Rasathanesi tarafından dakika dakika yayımlanmaya devam ediyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
’Göldeki yılanların, depremin habercisi olduğu iddiasının bilimsel değeri yok’
DOĞA Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, Bursa’nın İznik ilçesindeki, İznik Gölünde su yüzeyinde görülen yılanların deprem habercisi olduğu yönündeki iddiaların, bilimsel bir değerinin bulunmadığını kaydetti.
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İznik Gölünde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yılanların, daha önce de 1999 Gölcük depremi öncesinde görüldüğü öne sürülürken, bölge halkı ise çıkan haberlerin ardından endişe yaşamaya başladı.
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DOHAD Başkanı Fuat Agalday, yılanların depremin habercisi olduğunu yönündeki haberlerin bilimsel olarak bir karşılığının bulunmadığını kaydetti. Başkan Agalday yaptığı yazılı açıklamada, Bölgede ayrıntılı bir inceleme yapmadan göldeki yılanların depremle ilişkisini olduğunu söylemek doğru değildir. Bilimsel olarak hiçbir değeri yoktur. Yer bilimi uzmanlarının orada detaylı incelemesi gerekmektedir. Ancak İznik-Gemlik hattının 900 yıldır suskun olduğu biliniyor. Bu nedenle deprem olma potansiyeli yüksek bir bölgedir. Doğa hareketleri Araştırma Derneği’nin bölgede bulunan istasyonlarından kısa vadede büyük bir deprem olacağına dair hiçbir veri ölçülmemektedir ifadelerine yer verdi.