Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Kura çekiminde konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremden sonra ihale edilen 21 bin konutun 3’te 2’sinin bitirilip, teslim edildiğini belirterek, "Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen’deki toplam 1083 konut için, 1080 hak sahibi vatandaşımızın kuralarını çekiyoruz. Kuralar çekildikçe, diğer inşaatlarla ilgili eksiklikler, ihtiyaçlar, yapılması gerekenler de hızlı bir şekilde giderilerek, hak sahibi insanlarımıza evlerini teslim etmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza konutları hayırlı olsun."