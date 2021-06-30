Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 30 HAZİRAN 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:14:01 40.4363 28.8353 8.8 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
07:44:39 36.2863 27.2333 19.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:50:38 41.1380 37.2327 6.3 -.- 2.8 -.- SAHILKOY-UNYE (ORDU)
06:39:51 36.3732 26.8693 67.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
06:27:46 39.2543 40.1907 14.7 -.- 2.2 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
06:04:48 38.9992 29.6858 5.0 -.- 2.8 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
06:00:10 39.0223 29.6890 6.4 -.- 3.8 3.9 GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)
05:52:32 39.2277 40.2057 5.7 -.- 2.4 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
05:06:46 36.3817 27.2047 12.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:13:28 36.2992 27.0873 7.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
04:02:55 34.6292 24.2948 5.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:52:02 35.1607 31.2238 42.8 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
03:37:40 35.0887 23.2828 26.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:24:55 36.1747 27.1645 80.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:06:30 36.4853 28.1110 20.4 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
02:58:41 37.9672 32.3688 3.1 -.- 1.9 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
02:45:55 36.2690 27.1132 19.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
02:43:49 36.2892 27.1718 21.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:39:12 36.3572 27.1942 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:28:11 39.9182 27.1123 8.7 -.- 1.8 -.- SAZAK-YENICE (CANAKKALE)
02:03:35 36.9483 34.3447 4.9 -.- 1.4 -.- FINDIKPINARI-MEZITLI (MERSIN)