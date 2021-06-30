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Haber Giriş: 30 Haziran 2021 - 09:39 | 

Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 30 HAZİRAN 2021

SON DEPREMLER 30 HAZİRAN 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:14:01 40.4363 28.8353 8.8 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
07:44:39 36.2863 27.2333 19.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:50:38 41.1380 37.2327 6.3 -.- 2.8 -.- SAHILKOY-UNYE (ORDU)
06:39:51 36.3732 26.8693 67.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
06:27:46 39.2543 40.1907 14.7 -.- 2.2 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
06:04:48 38.9992 29.6858 5.0 -.- 2.8 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
06:00:10 39.0223 29.6890 6.4 -.- 3.8 3.9 GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)
05:52:32 39.2277 40.2057 5.7 -.- 2.4 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
05:06:46 36.3817 27.2047 12.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:13:28 36.2992 27.0873 7.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
04:02:55 34.6292 24.2948 5.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:52:02 35.1607 31.2238 42.8 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ
03:37:40 35.0887 23.2828 26.8 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:24:55 36.1747 27.1645 80.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:06:30 36.4853 28.1110 20.4 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
02:58:41 37.9672 32.3688 3.1 -.- 1.9 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
02:45:55 36.2690 27.1132 19.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
02:43:49 36.2892 27.1718 21.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:39:12 36.3572 27.1942 8.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:28:11 39.9182 27.1123 8.7 -.- 1.8 -.- SAZAK-YENICE (CANAKKALE)
02:03:35 36.9483 34.3447 4.9 -.- 1.4 -.- FINDIKPINARI-MEZITLI (MERSIN)

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ELAZIĞ’da, geçen yıl meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) depremzedeler için yaptırılan konutların 1083’ü daha hak sahiplerine teslim edildi.

Kentte 24 Ocak 2020’de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşa çalışmaları sürüyor. Son olarak Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen mahallelerinde yapımı tamamlanan 1083 konut, noter huzurundaki kura çekimiyle hak sahiplerine verildi. İl Özel İdaresi’nde noter huzurunda yapılan kura çekimine, Vali Erkaya Yırık da katılarak, ilk kurayı çekti.

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Kura çekiminde konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremden sonra ihale edilen 21 bin konutun 3’te 2’sinin bitirilip, teslim edildiğini belirterek, "Çatalçeşme, Yemişlik ve Bizmişen’deki toplam 1083 konut için, 1080 hak sahibi vatandaşımızın kuralarını çekiyoruz. Kuralar çekildikçe, diğer inşaatlarla ilgili eksiklikler, ihtiyaçlar, yapılması gerekenler de hızlı bir şekilde giderilerek, hak sahibi insanlarımıza evlerini teslim etmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza konutları hayırlı olsun."

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