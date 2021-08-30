Son dakika deprem mi oldu? 30 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 30 AĞUSTOS 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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10:19:27 39.1387 26.1663 2.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
09:32:32 40.7612 32.8415 5.0 -.- 1.9 -.- KARGA-CERKES (CANKIRI)
09:26:30 36.4110 27.1470 5.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:13:54 40.6383 27.8098 10.3 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
08:09:12 39.5957 40.0023 7.5 -.- 2.8 -.- PELITLI-UZUMLU (ERZINCAN)
06:50:53 41.0163 30.4557 11.0 -.- 1.5 -.- SARIAHMETLER-FERIZLI (SAKARYA)
06:47:23 35.1625 23.4285 8.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:49:17 37.3837 36.3013 25.1 -.- 2.5 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:20:35 38.2857 23.5610 30.9 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
02:36:16 38.3965 26.7113 9.5 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:41:17 37.4118 36.2960 21.3 -.- 2.3 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
00:07:46 37.0650 25.1338 164.4 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI
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