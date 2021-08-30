MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem mi oldu? 30 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
GeriGündem Son dakika deprem mi oldu? 30 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 10:50 | 

Son dakika deprem mi oldu? 30 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 30 AĞUSTOS 2021

SON DEPREMLER 30 AĞUSTOS 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
10:19:27 39.1387 26.1663 2.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
09:32:32 40.7612 32.8415 5.0 -.- 1.9 -.- KARGA-CERKES (CANKIRI)
09:26:30 36.4110 27.1470 5.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:13:54 40.6383 27.8098 10.3 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
08:09:12 39.5957 40.0023 7.5 -.- 2.8 -.- PELITLI-UZUMLU (ERZINCAN)
06:50:53 41.0163 30.4557 11.0 -.- 1.5 -.- SARIAHMETLER-FERIZLI (SAKARYA)
06:47:23 35.1625 23.4285 8.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:49:17 37.3837 36.3013 25.1 -.- 2.5 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:20:35 38.2857 23.5610 30.9 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
02:36:16 38.3965 26.7113 9.5 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
00:41:17 37.4118 36.2960 21.3 -.- 2.3 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
00:07:46 37.0650 25.1338 164.4 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

AVCILAR’da 1999 depreminde etkilendikten sonra güçlendirme yapılan ancak 1,5 yıl önceki Silivri depreminde de hasar görünce yıkılıp yeniden yaptırılacağı açıklanan Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu için iki belediye arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle adım atılamaması velilerin tepkisine neden oldu.

Gümüşpala Mahallesi’ndeki İskeçe Caddesi üzerinde o dönem İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bina, 1995-96 eğitim öğretim yılında Alsancak İlköğretim Okulu olarak eğitim açıldı. Daha sonra bina bahçesi ile birlikte ikiye ayrılarak aynı zamanda Alsancak Ortaokulu olarak da hizmet verdi. 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören bina ardından güçlendirildi. Bu çalışmaların ardından okul, 2005-2006 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yeniden aynı binada eğitim verdi. Okul binası, 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden de etkilendi. Yapılan zemin etüdü ve ileri tetkik çalışmaları ardından binanın yıkılarak yenisini yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine 2 yıl önce, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu’na, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yönlendirilerek bu okullarda ikili eğitime geçmeleri kararlaştırıldı.

Okulun yıkım ve yeniden yapımı için alınan karar ardından, buradaki arsanın Avcılar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden hangisine ait olduğu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bir adım atılamadı. İki kurum da okulun bulunduğu alanın kendilerinde olmadığını savunurken, bu konuda geçmişte açılan bir davanın henüz sonuçlanamadığı belirtildi. İstanbul Valiliği yeni inşaat için okulun hangi kuruma ait olduğunun belirsiz olması ve gerekli izin alınamaması nedeniyle binanın yapımı konusunda adım atamadı.

4

Koronavirüs salgını ardından 6 Eylül’de yeniden yüz yüze eğitim yapılacağının açıklanması ardından veliler sosyal medyada birbirleri ile haberleşerek çocukları ile birlikte okul bahçesinde toplandı. Çocuklar uzun aradan sonra okullarının bahçesinde koşup oynarken, basın açıklaması yapıldı. Açıklamada ilçede depremden etkilenen 5 okulda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, Alsancak İlkokulu ile ortaokulunda ise hiçbir gelişme elde edilemediği belirtildi. İlkokul öğrencilerinin evlerinden oldukça uzakta ikili eğitim yapılan, kendilerinden yaşça büyüklerin binasında tekli eğitim yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Veliler adına konuşan Nuray Durdu, "Alsancak İlkokulumuzu istiyoruz. Okulumuz iki yıldır neden yapılmıyor" dedi. Fatma Demir Kılıç ise, "Aldığımız bilgilere göre bu okul arsasının hangi belediyeye ait olduğu net olarak belli değil. Bu nedenle yeni okulun yapımına başlanamıyor. İki yıl önce meydana gelen depremden sonra çocuklarımız 14.00-19.00 saatleri arasında eğitim görmek zorunda. Okulların yapımı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İki yıldır hiçbir şey yapılmadı. Sadece hakkımızı, okulumuzu istiyoruz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi