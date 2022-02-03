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Son dakika deprem mi oldu? 3 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/3Son dakika deprem mi oldu 3 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 3 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/33 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

3 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
06:46:15 37.9022 27.7312 1.5 -.- 2.0 -.- IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)
06:45:24 37.9077 30.6370 4.7 -.- 1.9 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA)
06:31:30 36.0107 27.5703 8.9 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ
02:15:43 39.8830 43.3378 7.6 -.- 2.2 -.- KOCBASI-(AGRI)
01:56:42 40.1557 41.2455 7.5 -.- 2.2 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM)
01:11:14 39.8612 43.3802 10.5 -.- 1.8 -.- KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR)
00:03:47 35.1603 32.0237 5.0 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ



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3/3Son dakika deprem mi oldu 3 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz’de, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.003’te merkez üssü Akdeniz’de Kıbrıs Adasının batısında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.20 km olarak kaydedildi. Türkiye’ye en yakın kara parçası olarak Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 136.46 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, Antalya’nın yanı sıra Mersin’in bazı ilçelerinden de hissedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilerek, "Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

BAKAN KOCA: SAHADA DURUMU TAKİP EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5.1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

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