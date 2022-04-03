Son dakika deprem mi oldu? 3 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 3 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:54:50 38.6830 32.2368 16.9 -.- 1.5 -.- BASKUYU-KADINHANI (KONYA)
08:47:10 37.0970 28.3322 18.6 -.- 1.2 -.- YENICE-(MUGLA)
08:12:44 39.5305 25.9115 10.2 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
08:09:23 38.5638 31.9993 4.6 -.- 1.6 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA)
07:17:32 40.4555 26.3423 2.7 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
05:21:57 37.2495 35.4255 17.9 -.- 2.2 -.- MALIHIDIRLI-IMAMOGLU (ADANA)
03:01:43 40.7975 28.2852 13.1 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
02:55:51 40.4462 26.3810 11.3 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
01:39:28 37.8458 26.9047 8.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapılırken, Kovancılar ilçesinde 304 konutun yapımı daha tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.