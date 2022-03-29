Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika deprem mi oldu? 29 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

#Kandilli#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/4Son dakika deprem mi oldu 29 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 29 Mart 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/429 MART 2022 SON DEPREMLER

29 MART 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
06:10:34 39.8862 41.5733 9.0 -.- 1.8 -.- TASAGIL-PASINLER (ERZURUM)
05:09:15 39.4677 27.8297 7.4 -.- 1.8 -.- TASPINAR-(BALIKESIR)
04:15:53 39.5607 28.8833 3.4 -.- 1.2 -.- DEREKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
04:12:37 40.3427 27.2752 14.9 -.- 1.3 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE)
03:37:28 40.8768 31.6902 5.2 -.- 1.5 -.- MESCICELE-(BOLU)
02:19:32 40.0343 39.0032 4.6 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN)
00:46:35 37.8887 29.8290 9.3 -.- 1.1 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
00:11:52 37.9362 27.6178 5.4 -.- 2.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3/4Son dakika deprem mi oldu 29 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Erzincan’ın Kemah ilçesinde dün 2.4 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

4/4Son dakika deprem mi oldu 29 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 07.12’de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi Çalıklar köyü mevkiinde 2.4 büyüklüğünde yerin 5.6 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kandilli#Son Depremler#Nerede Deprem Oldu