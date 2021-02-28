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Haber Giriş: 28 Şubat 2021 - 09:30 | 

Son dakika deprem mi oldu? 28 Şubat Kandilli son depremler haritası

Son depremler 28 Şubat tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Şubat 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:28:39 36.8707 30.2838 1.1 -.- 1.9 -.- IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA) 
07:04:10 40.6268 29.0525 5.5 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
06:12:23 40.1222 31.6778 8.6 -.- 1.6 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
05:56:32 34.2550 25.7850 84.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:20:35 40.8405 28.6737 14.7 -.- 3.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
04:44:27 36.9463 27.6090 2.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:39:14 36.9005 27.9778 12.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:30:03 38.9872 27.7602 5.5 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)
04:15:32 33.9192 25.7763 75.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:30:23 40.6307 29.0488 7.0 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
02:08:52 39.3370 27.9125 5.2 -.- 1.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
02:01:26 37.8563 26.9683 7.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:51:34 38.7268 26.8642 8.0 -.- 0.8 -.- KOZBEYLI-FOCA (IZMIR)
01:50:02 38.5473 25.0970 11.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:50:11 38.3432 38.8132 8.5 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
00:45:23 38.3187 38.8042 7.3 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
00:13:09 45.5657 26.5662 136.0 -.- 3.5 -.- ROMANYA



KANDİLLİ SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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EMNİYET Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire ve Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde afetlerde can kurtarmak için kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, 8 haftalık eğitimin ardından 12 ilde göreve başladı. Toplam 1080 polis, deprem, sel gibi afetlerde etkin şekilde görev yapacak. Ankara’da görev yapan polis arama- kurtarma ekibi, günlük eğitimlerin yanında haftada bir de tatbikat gerçekleştirerek afetlere hazırlık yapıyor.

Güvenlik Daire ve Özel Harekat Başkanlığı’nca 17 Aralık 2020 tarihinde kurulan PAK ekiplerinin tanıtımı, 22 Ocak’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı. PAK ekiplerinde görev almak için gönüllü olan polis teşkilatı mensubu 1080 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) 8 hafta boyunca eğitime tabi tutuldu. Afetlerde can kurtarmak için hazır hale gelen ekipler, daha sonra Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Elazığ, Erzurum ve Van’da kurulan PAK Birimlerinde göreve başladı. 1200 polis daha PAK birimlerinde görev almak için sırada bekliyor.

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Deprem, sel gibi afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan polis arama kurtarma ekipleri, haftalık eğitimlerinin yanında tatbikat da gerçekleştiriyor. Ankara PAK Biriminde görevli 580 polis de haftada bir gün AFAD merkezinde eğitim için simüle edilen yıkılmış binada arama-kurtarma gerçekleştiriyor. PAK ekiplerinin, enkazda yaralı kurtarma tatbikatını DHA görüntüledi. Ekipler, yıkılan binada mahsur kalan yaralıya, enkaz altında tünel açarak ulaşıp, titizlikle gün ışığına çıkardı.

Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ünveren, PAK’ın 17 Ocak 2020 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatı olarak, ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde enkaz güvenlikleri ve enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev almak amacıyla PAK kuruldu. 20 Ocak 2020 tarihinde de AFAD Başkanlığı tarafından eğitim sürecimiz başladı. Şuana kadar 1080 personelin eğitimi tamamlandı. 1200 personelimizin eğitimi de bu yılsonuna kadar tamamlanacak. Bunların ardından arama ve kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev alacağız. PAK ekipleri şuan da 12 ilde mevcut. Bunun yanı sıra yurt içi ve ya yurt dışında yaşanacak olaylarda görev almayı bekliyoruz. PAK personelimiz gönüllük esasına göre seçimleri yapılıyor. Bunun yanında fiziksel ve psikolojik yeterlilikleri test ediliyor. Tüm bunları karşılayan personelimiz AFAD’da eğitime başlıyor. Personellerimiz, 6 modülden oluşan yaklaşık 8 haftalık zorlu bir eğitim sürecinden geçiyorlar."

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