Son dakika deprem mi oldu? 28 Şubat Kandilli son depremler haritası

Deprem, sel gibi afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan polis arama kurtarma ekipleri, haftalık eğitimlerinin yanında tatbikat da gerçekleştiriyor. Ankara PAK Biriminde görevli 580 polis de haftada bir gün AFAD merkezinde eğitim için simüle edilen yıkılmış binada arama-kurtarma gerçekleştiriyor. PAK ekiplerinin, enkazda yaralı kurtarma tatbikatını DHA görüntüledi. Ekipler, yıkılan binada mahsur kalan yaralıya, enkaz altında tünel açarak ulaşıp, titizlikle gün ışığına çıkardı.



Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ünveren, PAK’ın 17 Ocak 2020 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Emniyet teşkilatı olarak, ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde enkaz güvenlikleri ve enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev almak amacıyla PAK kuruldu. 20 Ocak 2020 tarihinde de AFAD Başkanlığı tarafından eğitim sürecimiz başladı. Şuana kadar 1080 personelin eğitimi tamamlandı. 1200 personelimizin eğitimi de bu yılsonuna kadar tamamlanacak. Bunların ardından arama ve kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev alacağız. PAK ekipleri şuan da 12 ilde mevcut. Bunun yanı sıra yurt içi ve ya yurt dışında yaşanacak olaylarda görev almayı bekliyoruz. PAK personelimiz gönüllük esasına göre seçimleri yapılıyor. Bunun yanında fiziksel ve psikolojik yeterlilikleri test ediliyor. Tüm bunları karşılayan personelimiz AFAD’da eğitime başlıyor. Personellerimiz, 6 modülden oluşan yaklaşık 8 haftalık zorlu bir eğitim sürecinden geçiyorlar."