Son dakika deprem mi oldu? 28 Şubat Kandilli son depremler haritası
Son depremler 28 Şubat tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 28 Şubat 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:28:39 36.8707 30.2838 1.1 -.- 1.9 -.- IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA)
07:04:10 40.6268 29.0525 5.5 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
06:12:23 40.1222 31.6778 8.6 -.- 1.6 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
05:56:32 34.2550 25.7850 84.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:20:35 40.8405 28.6737 14.7 -.- 3.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
04:44:27 36.9463 27.6090 2.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:39:14 36.9005 27.9778 12.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:30:03 38.9872 27.7602 5.5 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)
04:15:32 33.9192 25.7763 75.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:30:23 40.6307 29.0488 7.0 -.- 2.3 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
02:08:52 39.3370 27.9125 5.2 -.- 1.9 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
02:01:26 37.8563 26.9683 7.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:51:34 38.7268 26.8642 8.0 -.- 0.8 -.- KOZBEYLI-FOCA (IZMIR)
01:50:02 38.5473 25.0970 11.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:50:11 38.3432 38.8132 8.5 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
00:45:23 38.3187 38.8042 7.3 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
00:13:09 45.5657 26.5662 136.0 -.- 3.5 -.- ROMANYA