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Son dakika deprem mi oldu? 27 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

#Son Depremler#Deprem Mi Oldu#Seoanasayfa

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

1/3Son dakika deprem mi oldu 27 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 27 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2/327 OCAK 2022 SON DEPREMLER

27 OCAK 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
09:41:44 37.8147 30.8523 3.8 -.- 1.7 -.- BALKIRI-EGIRDIR (ISPARTA)
09:38:23 37.8345 30.8287 9.0 -.- 3.2 3.3 AKPINAR-EGIRDIR (ISPARTA)
09:33:45 35.8608 23.8295 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:54:53 40.7997 28.9798 5.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
07:51:56 38.8785 27.0595 6.7 -.- 1.6 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)
07:35:19 36.8382 28.0153 8.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:08:21 40.7392 31.5393 13.1 -.- 1.4 -.- KURKCULER-(BOLU)
06:39:58 39.1453 41.9780 24.6 -.- 1.1 -.- AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS)
06:34:36 37.1343 28.4352 5.0 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA)
06:30:31 36.8402 28.0787 5.3 -.- 1.1 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA)
06:27:29 39.2263 29.1715 6.3 -.- 3.4 3.4 YENIPINAR-HISARCIK (KUTAHYA)
04:56:50 40.1672 24.5133 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
04:09:04 37.8735 30.5985 13.6 -.- 1.7 -.- KULEONU-(ISPARTA)
03:09:05 37.9105 26.6745 4.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
02:14:09 36.0293 30.2112 25.5 -.- 2.5 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
01:29:58 38.5900 28.0275 3.0 -.- 1.5 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)
01:02:56 40.0822 41.8275 4.8 -.- 1.3 -.- KIZILOREN-PASINLER (ERZURUM)
00:51:48 40.0252 41.8370 15.4 -.- 2.1 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM)
00:47:25 40.0770 41.8777 15.1 -.- 1.4 -.- ORTAKLAR-KOPRUKOY (ERZURUM)
00:26:13 35.8815 30.0973 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ



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3/3Son dakika deprem mi oldu 27 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde saat 09.38'de merkez üssü Akpınar köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Akpınar köyü muhtarı Mustan Özdemir, köyde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Deprem, Eğirdir ilçe merkezinde de hissedildi.

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