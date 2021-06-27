Son dakika deprem mi oldu? 27 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 27 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 27 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
09:03:29 36.9428 42.8888 5.0 -.- 3.5 -.- SIRNAKIN GUNEYI (IRAK)
08:59:08 37.5417 35.8792 0.0 -.- 1.6 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)
08:56:38 36.2930 27.0512 23.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
08:47:07 36.3005 27.0507 24.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
08:31:38 36.2515 27.0948 10.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
08:25:55 37.8718 27.0375 10.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:53:59 36.2747 27.0852 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
07:46:04 36.6245 28.3303 3.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
07:26:48 38.3082 38.7915 15.3 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
06:25:15 36.4513 28.5393 29.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:42:34 37.7043 38.2963 5.0 -.- 2.4 -.- TASPINAR-(ADIYAMAN)
05:35:25 36.3898 27.1077 15.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:28:53 36.3347 27.1192 23.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:25:08 37.8063 26.3932 9.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:18:06 36.3185 27.0830 7.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
04:14:42 36.2918 27.1653 24.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:09:05 37.9623 26.1053 10.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
03:56:35 36.2435 27.1283 21.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
03:53:50 36.2695 27.1010 24.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:10:17 38.0472 26.1688 18.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
02:45:27 38.8918 27.2633 11.8 -.- 2.3 -.- PINARKOY-(MANISA)
02:39:10 36.4058 27.0167 4.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:01:35 37.5112 38.5727 5.6 -.- 1.9 -.- GAZIBEY-(SANLIURFA)
01:48:51 36.4378 27.1538 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:31:48 38.0553 27.0325 3.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:30:05 37.9030 27.2158 8.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:26:59 36.2912 27.0760 6.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:13:00 36.3305 27.1400 15.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:07:47 36.3387 27.1802 10.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:06:49 36.2928 27.1320 16.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:02:23 36.3495 27.1623 8.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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