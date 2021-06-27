Son dakika deprem mi oldu? 27 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

ARIYER’de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın boşaltılmış olması büyük bir faciayı önlerken, binada birilerinin olup olmadığının araştırılması için AFAD’a bağlı arama kurtarma köpekleri binada arama yaptı.



Olay saat 00.20 sıralarında Bahçeköy Yenimahalle Doğanbey Caddesi ile Leylak Sokak arasında bulunan ve kaçak olarak yapıldığı öğrenilen 9 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Deprem etkisi yaratan çökmenin ardından mahalleli kendisini sokağa atarken, sokakta bulunan araçlarda ve çevre binalarda maddi hasar meydana geldi. Çökmenin ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.