Son dakika deprem mi oldu? 23 Ocak Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 23 Ocak 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Ye
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08:30:38 37.8540 32.0233 8.7 -.- 1.8 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA)
06:26:50 36.9573 28.3090 5.0 -.- 2.0 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
06:22:17 36.9565 28.2733 7.6 -.- 2.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
05:57:46 40.7227 31.3915 8.9 -.- 1.6 -.- YESILTEPE-KAYNASLI (DUZCE)
04:37:32 38.9505 41.4743 5.4 -.- 2.2 -.- YESILOVA-(MUS)
04:29:13 39.9708 39.7798 13.4 -.- 1.8 -.- DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
03:45:20 34.5482 26.3205 60.2 -.- 4.4 4.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:26:31 39.9510 25.5740 7.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
02:43:51 37.0130 28.6805 15.4 -.- 1.8 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
02:40:42 39.0658 36.0063 8.1 -.- 2.0 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)
02:33:22 39.0802 35.9648 4.4 -.- 3.2 3.2 SARIOGLAN (KAYSERI)
01:09:50 39.5708 28.7783 7.1 -.- 2.0 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR)
00:36:53 32.6397 35.4660 7.6 -.- 4.2 -.- DOGU AKDENIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde saat 22.31’te yerin 7.41 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te de hissedildi. Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AFAD, Jandarma ve sağlık personelleri ile Dursunbey Arama Kurtarma ekibinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgede görevlendirildi. Deprem nedeniyle can kaybı meydana gelmezken önemli bir hasar da şu ana kadar tespit edilmedi. Kırsal Ayvacık Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, deprem anındaki şiddetli sallanmayla panik yaşadıklarını söyledi.
Yapılan ilk incelemelerde tespit edilen bir hasar olmadığını ve sabaha kadar çalışmaların süreceğini bildiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Meydana gelen deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlarımızla birlikte bizlerde panik yaptık. Çünkü sadece Dursunbey de değil, Bursada, İstanbulda, Balıkesirde birçok yerde hissedildi. Bizde hemen kaymakam bey ile beraber intikal ettik. Elhamdülillah bir hasar olmadığını örendik. AFAD, jandarma, belediyemizin mühendis kadrosu, herkes geliyor. Bölgede bir çok kırsal mahalle ve bunlara bağlı mezralar var. Buralarda hasar var mı, yok mu bütün evler tek tek dolaşılıp kontrol edilecek. Burada da görüldüğü gibi vatandaşlar panik olmuşlar ve ateş yakıp, başında bekliyorlar. Uzmanların yaptığı açıklamada da bu bölgede aktif fay hattı olmadığını, bunun artçılarının olabileceğini ama bunun kadar şiddetli olmayacağını anlattılar. Biz de bu akşam vatandaşlarımızla beraberiz. İnşallah sabaha kadar hasar tespit çalışması yapacağız. İnşallah başka hasar da yoktur" dedi.
Kırsal Ayvacık Mahalle Muhtarı Metin Kaymak ise "Gece 22.31de deprem başladı. Birkaç saniye sürdü. Bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımız şu anda mahallemiz fırının yanındaki boşluk alandalar. Yetkililerde burada" diye konuştu.