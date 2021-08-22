Son dakika deprem mi oldu? 22 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 22 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 22 AĞUSTOS 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:54:33 36.3528 27.1740 2.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:46:07 36.3040 27.1302 11.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:43:21 36.4058 27.1938 3.3 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:19:01 36.3030 27.1337 11.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:11:09 38.5070 39.4147 12.9 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG)
08:03:12 40.1593 31.7590 2.3 -.- 1.8 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
07:39:35 36.3872 27.1380 23.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:17:17 36.3785 27.2835 5.0 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
07:15:22 36.3622 27.1832 19.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:14:47 36.3202 27.0785 7.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
07:08:54 36.3650 27.1537 23.1 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:04:54 36.4045 27.2600 5.0 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
07:00:41 39.1012 36.0700 14.4 -.- 1.4 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI)
06:57:21 36.3722 27.0713 3.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:15:15 35.8855 31.1398 10.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:07:57 36.4130 27.0747 5.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:06:37 36.3487 27.0692 7.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:50:17 36.3590 27.1658 22.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:48:11 36.3917 27.1520 8.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:18:40 36.3517 27.0727 13.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
04:47:33 39.0272 41.6778 6.0 -.- 2.0 -.- DEGERLI-VARTO (MUS)
04:41:09 36.4193 27.3143 5.0 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
04:11:50 36.4008 27.2360 2.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:53:33 36.2752 26.9872 8.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
03:12:00 36.4023 27.2050 10.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:10:35 36.3562 27.1508 6.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:10:23 38.7300 43.1918 7.7 -.- 2.2 -.- OZYURT-(VAN)
02:58:22 38.4680 38.8970 27.1 -.- 1.6 -.- KARAALI-BASKIL (ELAZIG)
02:41:13 36.5177 25.4060 8.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
02:37:51 36.4517 27.2700 4.4 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
02:00:47 38.9912 29.6840 1.9 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
01:56:20 37.8618 27.2150 16.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:56:03 36.0702 27.5257 11.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:53:03 36.4425 27.1002 25.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:51:45 36.3553 27.1593 19.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:47:38 37.5477 29.6095 5.0 -.- 2.5 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR)
01:37:02 36.5118 25.4607 6.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
01:30:22 36.4080 27.1295 5.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:27:26 36.3518 27.0775 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
01:23:47 36.4888 27.3562 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:32:13 36.3340 27.0980 6.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:21:36 36.3800 27.2008 9.2 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:15:36 36.4798 28.7133 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
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