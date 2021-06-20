Son dakika deprem mi oldu? 20 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 20 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 20 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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05:40:53 36.4818 27.0762 5.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:34:50 38.6107 43.7028 5.0 -.- 2.6 -.- KAYMAKLI-(VAN)
05:19:21 38.4263 39.5595 11.8 -.- 1.8 -.- AKBOGA-MADEN (ELAZIG)
04:45:15 38.2943 25.4025 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
04:29:16 36.4692 27.1208 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:04:25 35.2147 27.1435 18.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:22:46 40.2097 31.8712 4.6 -.- 1.6 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)
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