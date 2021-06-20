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Haber Giriş: 20 Haziran 2021 - 09:40 |  

Son dakika deprem mi oldu? 20 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 20 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 20 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
05:40:53 36.4818 27.0762 5.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:34:50 38.6107 43.7028 5.0 -.- 2.6 -.- KAYMAKLI-(VAN)
05:19:21 38.4263 39.5595 11.8 -.- 1.8 -.- AKBOGA-MADEN (ELAZIG)
04:45:15 38.2943 25.4025 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
04:29:16 36.4692 27.1208 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:04:25 35.2147 27.1435 18.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:22:46 40.2097 31.8712 4.6 -.- 1.6 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İSTANBUL’da dün öğleden sonra, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pendik Kaynarca Mahallesi’nde ise deprem sonrası hasar oluşan 4 katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

İstanbul’da saat 15.00 sıralarında, merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik Kaynarca Mahallesi, Çamdalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu bina kullanıma elverişsiz olduğu için tahliye edildi. Bina sakinleri belediye misafirhanesine götürüldü. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek, bina çevresine demir barikatlar koyuldu. Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına araçlarını çekerek çevre önlemi aldı.

4’KOMŞUMUZDA HASAR OLMUŞ’

’KOMŞUMUZDA HASAR OLMUŞ’

Mahalle esnafı Musa Kılıç, "Komşular boşalttılar binayı. Şu anda oturan kimse yok. Belediye ekipleri mühürledi zaten. Bina sakinlerinin nereye gittiklerini bilmiyorum. Akrabalarına gitmiş olabilirler. Zaten oturanların hepsi kiracı. Mal sahipleri oturmuyor burada. Depremi biz de hissettik. Bayağı şiddetliydi. Bayağı ses çıktı. Bende burada iş yerimdeydim. Herhangi bir malzemem yıkılmadı. Herhangi bir hasarımız yok ama komşumuzda hasar olmuş. Komşu dışarıya çıkınca anladık zaten" şeklinde konuştu.

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