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Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 09:51,

Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran Kandilli son depremler haritası

Son depremler 18 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Bingöl'ün de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:11:11 39.0532 27.8552 7.4 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
07:40:56 35.5330 26.7098 4.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
07:31:39 39.1530 27.8057 7.1 -.- 2.5 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
07:23:06 37.6480 35.5960 4.8 -.- 1.9 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
06:56:29 37.9330 27.2308 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:03:43 35.9080 27.4578 7.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:47:13 39.3715 40.7680 7.1 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
05:40:38 39.3533 40.6562 5.3 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
05:37:38 36.4145 27.3100 3.4 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:51:06 39.3640 40.6437 15.2 -.- 1.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
03:35:41 39.3655 40.7353 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
03:10:09 38.2303 38.8100 5.0 -.- 2.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
02:50:04 33.9232 24.5720 76.8 -.- 4.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:43:51 37.3222 36.0857 13.2 -.- 1.2 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE)
02:30:20 38.4355 39.1557 4.9 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
02:21:36 39.3843 40.6767 5.4 -.- 0.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:46:26 39.3753 40.7578 3.4 -.- 1.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
01:36:58 39.3505 40.7238 5.0 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
01:25:57 38.3202 38.9227 17.6 -.- 1.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
01:22:00 39.3603 40.7658 5.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:14:52 39.3643 40.7413 2.9 -.- 1.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Bingöl’de meydana gelen depremde 2 bin 500 rakımlı yaylada yaşayanlar, çöken taş evlerin altında kalan vatandaşların yardımına ilk Mehmetçiğin ulaşarak kendilerine yardım ettiğini söyledi.14 Haziran'da Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en çok hasarı ise Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyü aldı. Köylerin yanı sıra yaylalarda büyük zarar gördü. Depremde 2 bin 500 rakımlı Malkoç yaylasında bulunan 7 taş ev yıkılırken göçük altında kalan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ve diğer vatandaşların yardımıyla çıkmayı başardı. Yaralıların yardımına ise ilk Mehmetçiğin koştuğu öğrenildi. Normal aracın çıkamadığı yaylaya askeri araçlarla çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, yaralıları araçlara alarak köyde hazır bekletilen ambulanslara yetiştirdiği bildirildi.

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Yaylada kalan Ali Kulu, “Yılın 4 ayı burada hayvancılık yapıyoruz, çeşitli süt ürünlerimizi burada biriktiriyoruz. 4 ay sonucundan tekrar köye gidiyoruz. Burada deprem sonucunda 10 kadar kişi yaralandı, ağır yaralı olanlarda oldu. Burada imkanlar kısıtlı olduğundan dolayı yolumuz da kötüydü. Ambulans gelemedi buraya, yaralılarımızı askeri araçlarla gönderdik. Kendi çabamızla evlerden annemizi, babamızı çıkarmaya çalıştık. Normalde 10 haneden fazla ev var ama şuan hiç kimse yok" dedi.

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Herkesin birbirine destek olmaya çalıştığını aktaran Kulu, “Deprem olduğu gün sağ olsun Mehmetçiğimiz, askerlerimiz geldi buraya yardımcı oldu. Normal araçlar gelemediğinden dolayı 4 çekerli araçlar geldi. Buradaki bütün yaralılarımızı aldılar. Sağ olsunlar ilgilendiler ve ambulansa teslim ettiler. Ağır yaralılardan bir tanesi de annem. Omiriliğinde çatlak var. Hareket edemiyor ve ihtiyacını gideremiyor. Çok zorlanıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Depremde annem kapının önünde donmuş kalmış. Önüne bir taş düşmüş çıkamamış. Babamda şokta elini uzatıp çıkartamıyor. Gel gel diyor ama annem orada durmuş. Taşlar sağdan soldan sıkıştırmış. Annem hareket edemeyince içerideki insanlarda çıkamıyor. Orada bir delik oluşmuş, komşumuz çıktı. Daha sonra çocuğunu çıkarmış. Ardından annemi çekiyor. Babam burada donmuş bir vaziyette ağlıyor gel diyor. Sen gidersen biz mahvoluruz diyor. Annem ben öldüm diyor. Annemi getiriyorlar. Bu sefer bakıyorlar ki yengemlerin evde yıkılmış. Sonra gidip yengemi oradan çıkartıyorlar. Bazıları kendi gayreti ile çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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