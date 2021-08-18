MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem mi oldu? 18 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
GeriGündem Son dakika deprem mi oldu? 18 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 07:18 | 

Son dakika deprem mi oldu? 18 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 18 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 18 AĞUSTOS 2021

SON DEPREMLER 18 AĞUSTOS 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:56:56 38.9852 26.0628 13.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
06:42:16 37.0433 29.0967 5.0 -.- 2.4 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)
06:20:06 36.4130 27.1393 7.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:02:48 37.0132 29.0917 1.7 -.- 2.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
05:49:43 38.3063 38.8235 5.6 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
05:48:31 36.0563 30.9498 10.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
05:39:43 38.2402 38.8223 5.0 -.- 1.9 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
04:17:34 38.8380 26.4423 10.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
03:44:34 39.8383 41.9288 6.5 -.- 2.5 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
03:24:16 36.4352 27.0972 1.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:41:26 36.3632 27.1390 11.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:37:48 36.1395 27.1952 86.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:32:14 36.3873 27.0537 5.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
01:30:45 36.3270 27.2045 25.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:06:04 37.8757 26.9070 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:29:17 36.3405 27.1382 15.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:05:48 36.3768 27.1692 4.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 1941'e yükseldi, yaralı sayısı ise 9 bin 900'ü aştı.

Yetkililer, şiddetli sarsıntı nedeniyle şimdiye kadar 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1941'e çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bin 900'ü geçtiğini belirtti.

Ülkeye uluslararası yardımlar kapsamında ABD'den uzman arama kurtarma ekibinin gelmesinin yanı sıra Meksika'dan 15,4 ton yiyecek, ilaç ve su dahil bazı yardımlar ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

4

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

- Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi