Son dakika deprem mi oldu? 18 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 18 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 18 AĞUSTOS 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:56:56 38.9852 26.0628 13.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
06:42:16 37.0433 29.0967 5.0 -.- 2.4 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)
06:20:06 36.4130 27.1393 7.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:02:48 37.0132 29.0917 1.7 -.- 2.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
05:49:43 38.3063 38.8235 5.6 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
05:48:31 36.0563 30.9498 10.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
05:39:43 38.2402 38.8223 5.0 -.- 1.9 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
04:17:34 38.8380 26.4423 10.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
03:44:34 39.8383 41.9288 6.5 -.- 2.5 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
03:24:16 36.4352 27.0972 1.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:41:26 36.3632 27.1390 11.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:37:48 36.1395 27.1952 86.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:32:14 36.3873 27.0537 5.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
01:30:45 36.3270 27.2045 25.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:06:04 37.8757 26.9070 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:29:17 36.3405 27.1382 15.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:05:48 36.3768 27.1692 4.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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