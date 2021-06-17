Son dakika deprem mi oldu? 17 Haziran Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 17 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:28:01 37.8963 27.3890 5.0 -.- 2.1 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR)
06:55:10 38.5045 39.2940 5.0 -.- 2.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
06:22:51 38.0575 27.1653 8.9 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
06:01:50 36.4560 27.1998 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:53:29 36.3903 27.2967 17.2 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
05:36:04 39.5957 27.6412 5.1 -.- 1.0 -.- SARIALAN-(BALIKESIR)
05:33:42 39.6130 27.6343 11.2 -.- 1.9 -.- GOKCEYAZI-IVRINDI (BALIKESIR)
05:22:13 36.3770 27.7012 7.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
04:56:08 40.0000 39.6665 5.4 -.- 2.1 -.- DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE)
04:40:56 38.5225 32.4378 9.3 -.- 1.7 -.- OZKENT-SARAYONU (KONYA)
04:23:58 35.7565 33.9372 17.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
04:08:21 38.9658 28.0252 3.1 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)
03:35:13 35.5922 24.8582 79.3 -.- 4.0 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:20:06 40.1562 41.3535 11.7 -.- 1.8 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM)
02:42:03 36.9543 28.4280 5.3 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)
02:33:55 39.5527 25.7782 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
01:34:04 38.6018 31.6445 11.3 -.- 1.4 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)
00:17:01 36.4123 27.1518 22.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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