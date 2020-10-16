Son dakika deprem mi oldu? 16 Ekim Kandilli son depremler haritası
Son depremler 16 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 16 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
MERKEZ üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında dün 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada saat 16.55’te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem Avcılar ve çevre ilçelerde hissedildi.
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Avcılar’daki Marmara Caddesi’nde bulunan bir binanın 6’ncı katında test çözerken sarsıntıyı hissettiğini belirten Sarp Doruk Yılmaz, "Geçen sene meydana gelen deprem psikolojimizi bozmuştu. Hafif depremi hissedince arkadaşıma sordum, hissetmediğini söyledi. Ancak, yakındaki mont askısının sallandığını gördüm" dedi.
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Avcılar’ın en eski terzilerinden Muharrem Kocatürk, "Depremlere duyarlıyım. Ancak, ben bu depremi hissetmedim. En ufak bir emaresini hissetmedim. Allah, şiddetlisinden korusun ben 3 ve biraz üzeri depremlerin olmasından yanayım" diye konuştu. Ekrem Sezgin de deprem olduğuna dair haberleri duyduklarını ancak hissetmediklerini söyledi.