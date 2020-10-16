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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 08:09 | 

Son dakika deprem mi oldu? 16 Ekim Kandilli son depremler haritası

Son depremler 16 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 16 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:33:53 40.5932 28.9977 3.9 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
07:31:17 39.0965 27.7462 11.9 -.- 2.2 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
07:13:23 39.3533 29.2042 6.2 -.- 1.3 -.- YAGCIK-EMET (KUTAHYA)
05:49:03 40.7667 27.4607 12.5 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
05:43:44 35.8533 28.2145 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
04:38:48 38.5020 33.9527 5.1 -.- 1.5 -.- BAGLIKAYA-(AKSARAY)
04:24:27 39.1570 29.4170 6.8 -.- 1.7 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)
04:22:43 39.1498 29.4598 10.8 -.- 2.3 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
03:53:05 39.7652 42.5340 1.2 -.- 2.1 -.- CETINSU-ELESKIRT (AGRI)
03:28:03 37.8820 29.1627 16.6 -.- 1.4 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI)
03:24:47 37.8580 37.4773 3.3 -.- 2.2 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
02:12:51 38.8795 26.1317 11.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:30:20 39.6058 35.4518 6.7 -.- 2.3 -.- KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT)
01:30:10 37.8207 32.8378 28.9 -.- 1.1 -.- BAKIRTOLU-KARATAY (KONYA)
01:27:51 37.7270 32.2652 17.4 -.- 1.1 -.- KAYALI-MERAM (KONYA)
01:08:58 40.2430 28.8790 17.6 -.- 1.6 -.- YOLCATI-NILUFER (BURSA)
01:04:33 40.7008 33.0183 6.6 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
01:00:49 37.0478 30.3938 8.5 -.- 1.1 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)
00:17:53 38.3663 39.0908 5.6 -.- 2.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2AVCILARDA DEPREM
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AVCILAR'DA DEPREM

MERKEZ üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında dün 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada saat 16.55’te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem Avcılar ve çevre ilçelerde hissedildi.

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Avcılar’daki Marmara Caddesi’nde bulunan bir binanın 6’ncı katında test çözerken sarsıntıyı hissettiğini belirten Sarp Doruk Yılmaz, "Geçen sene meydana gelen deprem psikolojimizi bozmuştu. Hafif depremi hissedince arkadaşıma sordum, hissetmediğini söyledi. Ancak, yakındaki mont askısının sallandığını gördüm" dedi.

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Avcılar’ın en eski terzilerinden Muharrem Kocatürk, "Depremlere duyarlıyım. Ancak, ben bu depremi hissetmedim. En ufak bir emaresini hissetmedim. Allah, şiddetlisinden korusun ben 3 ve biraz üzeri depremlerin olmasından yanayım" diye konuştu. Ekrem Sezgin de deprem olduğuna dair haberleri duyduklarını ancak hissetmediklerini söyledi.

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