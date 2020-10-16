Son dakika deprem mi oldu? 16 Ekim Kandilli son depremler haritası

Avcılar’ın en eski terzilerinden Muharrem Kocatürk, "Depremlere duyarlıyım. Ancak, ben bu depremi hissetmedim. En ufak bir emaresini hissetmedim. Allah, şiddetlisinden korusun ben 3 ve biraz üzeri depremlerin olmasından yanayım" diye konuştu. Ekrem Sezgin de deprem olduğuna dair haberleri duyduklarını ancak hissetmediklerini söyledi.