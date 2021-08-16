Son dakika deprem mi oldu? 16 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 16 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 16 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 16 AĞUSTOS 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:23:51 39.3437 24.2652 17.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
05:27:45 36.5345 27.1207 13.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:25:07 36.3135 27.1210 10.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:51:46 41.1982 43.9760 8.1 -.- 3.1 -.- AZERBAYCAN
04:44:06 41.2680 44.0352 19.6 -.- 4.8 4.8 AZERBAYCAN
04:27:30 40.4082 28.9517 11.5 -.- 2.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
04:12:09 41.0980 44.0128 16.0 -.- 2.2 -.- AZERBAYCAN
04:09:16 36.4337 27.1460 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:45:16 38.1255 27.0677 4.9 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)
03:17:57 35.7368 26.8765 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
03:15:17 37.7967 28.9498 6.4 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-(DENIZLI)
03:00:44 41.1793 43.9498 10.4 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN
02:53:15 41.1693 43.9545 8.3 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN
02:47:47 37.9055 26.6405 2.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
02:19:11 41.1940 43.9412 5.0 -.- 3.9 4.0 AZERBAYCAN
01:52:36 36.4675 27.1345 13.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:27:16 37.8552 27.0510 10.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:19:20 36.3003 27.1582 13.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:40:00 36.3963 27.0918 10.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:09:49 41.2470 40.4993 12.8 -.- 2.2 -.- RIZE ACIKLARI (KARADENIZ)
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