Son dakika deprem mi oldu? 15 Haziran Kandilli son depremler haritası
Son depremler 15 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:25:27 36.4385 27.1403 8.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:56:14 36.4695 26.6012 119.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:21:16 36.4663 27.1402 8.8 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:23:53 37.2918 28.2857 5.0 -.- 1.3 -.- KOZAGAC-(MUGLA)
05:09:23 36.3810 27.1267 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:21:18 38.8625 26.0922 5.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:09:06 36.4293 27.1908 5.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:39:35 40.8318 28.0102 8.5 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
03:37:33 36.2577 26.9643 5.6 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
03:09:09 36.3883 27.0707 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:38:12 36.3937 27.1008 5.5 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:05:46 41.1955 43.9013 11.5 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN
01:47:41 41.0270 44.1155 49.4 -.- 2.9 -.- AZERBAYCAN
01:45:06 41.1718 43.9540 3.2 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN
01:31:53 34.7802 24.1008 31.7 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
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