MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem mi oldu? 15 Haziran Kandilli son depremler haritası
GeriGündem Son dakika deprem mi oldu? 15 Haziran Kandilli son depremler haritası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 07:53 | 

Son dakika deprem mi oldu? 15 Haziran Kandilli son depremler haritası

Son depremler 15 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
07:25:27 36.4385 27.1403 8.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:56:14 36.4695 26.6012 119.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:21:16 36.4663 27.1402 8.8 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:23:53 37.2918 28.2857 5.0 -.- 1.3 -.- KOZAGAC-(MUGLA)
05:09:23 36.3810 27.1267 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:21:18 38.8625 26.0922 5.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:09:06 36.4293 27.1908 5.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:39:35 40.8318 28.0102 8.5 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
03:37:33 36.2577 26.9643 5.6 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
03:09:09 36.3883 27.0707 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:38:12 36.3937 27.1008 5.5 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:05:46 41.1955 43.9013 11.5 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN
01:47:41 41.0270 44.1155 49.4 -.- 2.9 -.- AZERBAYCAN
01:45:06 41.1718 43.9540 3.2 -.- 2.5 -.- AZERBAYCAN
01:31:53 34.7802 24.1008 31.7 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

İzmir'deki depremde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve 9 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edilen iddianame kabul edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, depremde yıkılan binada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı anımsatıldı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, beton karot numunelerinin sonuçlarına göre betonarme projedeki beton dayanım sınıfını sağlamadığı, yapının statik-betonarme projesi hesap raporunun yapılan incelemesinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte (1975) belirtilen ardışık katlar arası öteleme sınırının aşıldığı belirtildi.

Binadaki hata ve yetersizliklerin sıralandığı bilirkişi raporunda, şunlar kaydedildi:

4

"Rıza Bey Apartmanı binasının projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır.Ayrıca yapının daha önce deprem nedeni ile hasar aldığı, bu hasardan sonra projesiz, izinsiz ve kontrolsüz bir tamirat işlemi geçirdiği tespit edildiğinden, bu işlemin de yapının tamamen yıkılmasında etkisi olabileceği değerlendirilmektedir."

İddianamede "Şüphelilerin 1. derece deprem bölgesi olan İzmir'de mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerin sonuçlarını öngördükleri ancak buna rağmen mevzuata ve yapı tekniğine aykırı davranarak açıklanan eylemleri gerçekleştirdikleri sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Davanın iddianamesinde, 9 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar arasında bina müteahhidi, sürveyan, mimari proje müellifi, statik-betonarme proje müellifinin yanı sıra 2005 yılında meydana gelen depremden sonra yapının taşıyıcı sistem elemanlarına epoksi enjeksiyon ile projesiz, izinsiz ve kontrolsüz tamirat işlemi yaptıran kat maliki ile bu işlemin yapıldığı tespiti kendisine tebliğ edilmesine rağmen idari birimlere başvurup işlem tesis ettirmeyen bina yöneticisi yer alıyor.

Bazı sanıklar ise yapının kentsel dönüşüme sokularak yeniden inşa edilmesine veya esaslı bir tadilata tabi tutulmasına karşı çıkan ve binadaki hasarı bina sakinlerinden gizleyen kat maliklerinden oluşuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi