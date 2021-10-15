Son dakika deprem mi oldu? 15 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 15 Ekim tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 15 EKİM 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:34:01 38.5775 31.6617 3.5 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)
07:23:12 35.4332 27.1550 25.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:25:06 35.7448 27.0857 7.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:18:37 35.2098 26.4127 8.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:04:06 35.4110 27.1902 24.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
06:01:41 35.4180 27.1773 25.4 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
05:17:01 35.0560 26.4745 10.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:24:14 35.1127 26.4710 8.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:05:17 37.5825 38.6423 5.3 -.- 2.5 -.- YESERDI-HILVAN (SANLIURFA)
03:52:42 37.8612 26.7450 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI
03:24:39 41.0383 33.5800 15.4 -.- 2.0 -.- KIZILELLER-IHSANGAZI (KASTAMONU)
02:25:57 37.3370 31.2222 5.0 -.- 2.0 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
01:37:21 36.3952 28.0193 92.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
01:33:02 35.8610 29.7012 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
00:49:32 37.4455 30.3555 5.1 -.- 1.9 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ