Son dakika deprem mi oldu? 14 Mayıs Kandilli son depremler haritası
Son depremler 14 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 14 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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12:17:18 36.6240 26.6127 113.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
11:29:58 37.2345 28.1835 0.0 -.- 1.4 -.- CAYBUKU-(MUGLA)
11:27:05 36.6115 26.6132 133.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
11:01:39 37.0488 27.9597 16.7 -.- 2.4 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
10:40:41 38.4220 38.7793 16.5 -.- 1.6 -.- KALE (MALATYA)
10:18:03 36.4747 27.1520 12.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:51:45 36.5105 28.7242 2.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
09:03:15 36.4602 27.1382 8.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:44:37 36.2097 29.0788 26.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
07:38:58 36.8498 36.7192 5.0 -.- 3.1 3.1 DELIOSMAN-(KILIS)
07:11:22 40.8530 28.2763 6.2 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
06:46:51 38.0162 27.3680 25.1 -.- 1.3 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR)
06:38:11 37.8658 27.0148 14.7 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:16:12 39.3748 35.0833 7.2 -.- 1.9 -.- POYRAZLI-BOGAZLIYAN (YOZGAT)
05:56:08 36.0848 31.6848 37.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
05:18:29 36.7890 30.9835 64.7 -.- 1.8 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
05:08:00 40.7372 27.4785 22.7 -.- 1.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
05:02:02 37.9032 27.0793 3.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:54:24 37.8420 26.9853 14.6 -.- 3.3 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:33:32 35.2225 27.2968 16.7 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ
04:07:52 39.6622 27.1663 10.5 -.- 0.9 -.- TARLABASI-HAVRAN (BALIKESIR)
03:30:17 36.9583 28.1673 7.4 -.- 0.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)
03:14:46 36.5060 28.7193 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:49:12 38.1643 37.5980 5.8 -.- 1.5 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:41:35 39.2852 27.7222 7.9 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
02:21:52 37.8217 29.4138 12.1 -.- 1.0 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI)
02:07:08 38.4643 31.9048 9.9 -.- 1.5 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA)
01:45:36 40.6710 27.5158 14.2 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
01:31:33 38.0417 35.2250 3.1 -.- 2.0 -.- DUNDARLI-(NIGDE)
00:40:20 36.4440 27.2315 10.2 -.- 1.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:20:09 37.0330 29.4513 7.4 -.- 2.0 -.- ASMALI-GOLHISAR (BURDUR)
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