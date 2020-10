Son dakika deprem mi oldu? 14 Ekim Kandilli son depremler haritası

Depremin yaşandığı gün ve diğer günlerde devletin her kurumunu ve kuruluşunu sahada gördüklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “24 Ocak saat 21.00’de merkez üssü Elazığ olan depremde Malatya’da büyük ölçüde etkilendi. Malatya’da Battalgazi, Doğanyol, Yeşilyurt, Pütürge depremden etkilenen ilçelerimiz oldu. Kale ilçemizde bunlardan biriydi. Kale’de yapılan deprem konutlarını ilçe belediye başkanımız ve muhtarlarımız ile birlikte ilgili firmayla inceliyoruz. Çalışmaları yakinen takip ettik. Güzel evler ortaya çıkmış. Sokakların ve caddelerin genişletilmesi, alt yapıların yapılması sürüyor. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde ilgili hak sahiplerine teslim etmek için ilgili firma yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalar memleketimize hayırlı olsun. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın emekleri yadsıtılmayacak kadar büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Ocak’ta depremin gerçekleşmesinden sonra aynı gün Çevre ve Şehirlik Bakanlığını ve İçişleri Bakanlığını sahaya yönlendirmesi sonrasında 25 Ocak’ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesine gelerek burada yaşananları yerinde görüp incelemesi gerçekten takdire şayan bir hadisedir. Devletin her kurumunu her kuruluşunu sahada gördük. Belediyelerimizi ve komşu belediyelerimizi sahada gördük, Kızalıyımızı sahada gördük, AFAD’ımızı sahada gördük. Depremin yaraları o dönemin şartları içerisinde sarılmaya çalışıldı” şeklinde konuştu.