MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem mi oldu? 12 Mart Kandilli son depremler haritası
GeriGündem Son dakika deprem mi oldu? 12 Mart Kandilli son depremler haritası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12 Mart 2021 - 07:56 | 

Son dakika deprem mi oldu? 12 Mart Kandilli son depremler haritası

Son depremler 12 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,12 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:26:25 37.0628 27.9585 20.7 -.- 1.3 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA)
07:08:05 38.0962 27.2518 8.2 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
07:00:58 37.0375 28.5003 9.4 -.- 2.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
05:54:05 40.9138 31.7827 25.1 -.- 1.3 -.- MERKESLER-(BOLU)
05:32:25 39.0030 26.0828 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:02:29 40.4167 27.0912 5.0 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
02:06:40 36.6112 25.5020 9.1 -.- 3.3 -.- AKDENIZ



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Fukuşima'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamide hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Depremin 10. yıl dönümünde Fukuşima'nın Kasugaço bölgesindeki Eyalet Kültür Merkezinde anma töreni düzenlendi.

Törene, Fukuşima Valisi Uçibori Masao, eyalet valiliği yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, afetzedeler, öğrenciler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Tören, depremin meydana geldiği 14.46'da hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.Sahneye kurulu dev ekrandan aynı saatlerde başkent Tokyo'daki Ulusal Tiyatro'da düzenlenen, İmparator Naruhito ile Başbakan Suga Yoşihide ve kabinesinin iştirak ettiği anma törenine de bağlanıldı.

Vali Uçibori, daha sonra yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini bildirdi.

Deprem ve sonrasındaki tsunaminin eyalet geneline verdiği zarara değinen Uçibori, aradan geçen 10 yılda yaraların yeterince sarılamadığına dikkati çekti.

Uçibori, "Gelecek ay Fukuşima'nın yeniden imar ve inşa sürecinin sonraki safhası başlıyor. Sosyal yaşamı geliştirerek Fukuşima'nın parlak geleceği için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

4

Konuşma sonrası, çeşitli okullardan öğrencilerin oluşturduğu koro, piyona dinletisi eşliğinde izleyicilere gösteri sundu.

Öte yandan, afetin yıl dönümü kapsamında Fukuşima'nın merkezindeki tren istasyonu önünde kandil yakıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi