Son dakika deprem mi oldu? 12 Mart Kandilli son depremler haritası
Son depremler 12 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,12 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:26:25 37.0628 27.9585 20.7 -.- 1.3 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA)
07:08:05 38.0962 27.2518 8.2 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
07:00:58 37.0375 28.5003 9.4 -.- 2.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
05:54:05 40.9138 31.7827 25.1 -.- 1.3 -.- MERKESLER-(BOLU)
05:32:25 39.0030 26.0828 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:02:29 40.4167 27.0912 5.0 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE)
02:06:40 36.6112 25.5020 9.1 -.- 3.3 -.- AKDENIZ
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ