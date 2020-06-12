Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Haziran Kandilli son depremler listesi
12 Haziran son depremler haritası sabah saatlerinde meydana gelen birçok deprem sonrası araştırılmaya başlandı. İnternet üzerinden 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen son depremler hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, en son nerede deprem oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, 12 Haziran son depremler haritası bilgilerine göre deprem hissedilen yerler neresi oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Son depremler için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Dün İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi üzerinden farklı bir deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre en son nerede deprem oldu? İşte, Türkiye’de meydana gelen son depremler ve harita üzerinden görüntüleyebileceğiniz son depremler haritası
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem veya olası afet durumuna karşı halktan vakit kaybetmeden binalarına risk tespiti yaptırmalarını istedi.
Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem veya olası bir afet durumu için kendinizce alacağınız önlemler sizi korumaz. Evinizde güven içerisinde yaşamak istiyorsanız vakit kaybetmeden binanızda risk tespiti yaptırın" dedi.
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Elazığ’da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası kurulan 4 geçici barınma merkezi ile köylere ulaştırılan 467 konteynerde 2 bin 131 aile yaşamaya başladı. Ayrıca, depremzedelere şu ana kadar 105 milyonu nakdi olmak üzere 550 milyon lira üzerinde yardım yapıldığı bildirildi.Sivrice merkezli meydana gelen ve Elazığ ile Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce evin ise ağır hasar görmesine neden olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.
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Bu kapsamda deprem sonrası kent merkezinde Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş bölgesi ile Sivrice ilçesinde 2 bin 584 konteynerden oluşan geçici barınma merkezleri kuruldu. Belde ve köylerde ise evleri hasar görenler için 467 konteyner ev ulaştırıldı. Toplamda 3 bin 51 ailenin geçici olarak kalabileceği konteyner evlere şu ana kadar ise 467'si köy ve beldelerde olmak üzere 2 bin 131 aile yerleştirildi. 2 bin 131 aileden oluşan yaklaşık 6 bin 500 kişinin, bugüne kadar ihtiyaçlarının tamamının karşılandığı bildirildi.