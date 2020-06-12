Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Haziran Kandilli son depremler listesi

Bu kapsamda deprem sonrası kent merkezinde Doğukent, Kırklar ve Aşağı Demirtaş bölgesi ile Sivrice ilçesinde 2 bin 584 konteynerden oluşan geçici barınma merkezleri kuruldu. Belde ve köylerde ise evleri hasar görenler için 467 konteyner ev ulaştırıldı. Toplamda 3 bin 51 ailenin geçici olarak kalabileceği konteyner evlere şu ana kadar ise 467'si köy ve beldelerde olmak üzere 2 bin 131 aile yerleştirildi. 2 bin 131 aileden oluşan yaklaşık 6 bin 500 kişinin, bugüne kadar ihtiyaçlarının tamamının karşılandığı bildirildi.