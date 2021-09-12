Son dakika deprem mi oldu? 12 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 12 Eylül tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Eylül 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
12 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:53:23 36.5450 27.0312 15.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:39:57 36.4857 27.1222 5.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:33:29 36.5063 27.1390 9.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:30:06 36.4930 27.1847 7.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:27:56 36.4908 27.1370 8.1 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
08:04:01 36.0205 27.7147 15.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
06:33:40 35.9370 27.5948 4.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:25:46 36.5025 27.2445 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:17:34 36.3108 27.1273 1.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:22:50 36.5455 27.3605 19.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:12:43 36.4902 27.1222 23.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:02:40 36.4590 27.1707 2.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:57:51 36.2628 28.9913 15.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
03:44:53 37.2062 28.3152 5.8 -.- 2.1 -.- MUGLA
03:34:34 37.5620 33.7147 6.1 -.- 1.6 -.- KAZANHUYUGU-KARAPINAR (KONYA)
03:33:18 38.9327 26.1290 8.7 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
03:09:16 36.3508 27.0475 10.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
02:47:30 38.6862 40.1053 5.0 -.- 1.9 -.- GULLUCE-PALU (ELAZIG)
02:39:06 38.4855 31.8928 7.7 -.- 1.5 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
02:33:19 36.4313 33.1255 15.7 -.- 1.7 -.- KOSECOBANLI-GULNAR (MERSIN)
02:02:25 36.4537 27.2518 4.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:59:27 36.5052 27.2778 26.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:54:14 36.4773 27.2157 9.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:34:53 36.4740 27.1627 7.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:33:56 36.4993 27.2263 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:30:49 36.4682 27.2383 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:04:37 36.2705 27.0342 10.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
00:41:44 41.8072 32.4837 6.9 -.- 1.6 -.- AKKONAK-AMASRA (BARTIN)
00:37:56 36.3337 27.1323 21.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:12:01 40.8340 30.7357 8.2 -.- 1.8 -.- KAHRAMAN-HENDEK (SAKARYA)
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