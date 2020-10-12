Son dakika deprem mi oldu? 12 Ekim Kandilli son depremler haritası

Çökmenin yaşandığı apartmanda ikamet eden Gülseli Çetinkaya, Geçen seneki depremde yetkilileri çağırdık. ’Hiçbir şey yok oturabilirsiniz evinizde’ dediler. Sadece o balkonda ufak bir hasar vardı bugün çökmüş. Bugün bize ’evde oturamazsınız, mühürleyeceğiz diyorlar’. Depremde oturulabilir raporu verdiler bize. Şu anda özel eşyalarımızı alacakmışız. Şimdi biz ne yapacağız çoluk çocuk. Dışarıda kaldık" dedi.



Bina ekipler tarafından mühürlenirken incelemelerin sürdüğü öğrenildi.