Son dakika deprem mi oldu? 12 Ekim Kandilli son depremler haritası
Son depremler 12 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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1
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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.
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AVCILAR’da eski bir binanın 4. katındaki balkon çöktü. Çökmemin yaşandığı dairenin boş olduğu öğrenilirken, balkondan kopan beton parçaları park halindeki otomobillere hasar verdi.
Olay, saat 16.45 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Çoban Suyu Sokak’ta meydana geldi. 40 yıllık 4 katlı binanın 4. katındaki balkon bir anda çöktü. Çöken balkonun bulunduğu dairenin boş olduğu öğrenilirken, balkondan sokağa düşen parçalar park halindeki iki otomobile hasar verdi. Çökme anında sokağın boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.
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Çökmenin yaşandığı apartmanda ikamet eden Gülseli Çetinkaya, Geçen seneki depremde yetkilileri çağırdık. ’Hiçbir şey yok oturabilirsiniz evinizde’ dediler. Sadece o balkonda ufak bir hasar vardı bugün çökmüş. Bugün bize ’evde oturamazsınız, mühürleyeceğiz diyorlar’. Depremde oturulabilir raporu verdiler bize. Şu anda özel eşyalarımızı alacakmışız. Şimdi biz ne yapacağız çoluk çocuk. Dışarıda kaldık" dedi.
Bina ekipler tarafından mühürlenirken incelemelerin sürdüğü öğrenildi.