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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 07:41 | 

Son dakika deprem mi oldu? 12 Ekim Kandilli son depremler haritası

Son depremler 12 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Ekim 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
07:26:37 35.6200 26.2043 12.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
07:18:36 35.5258 26.2588 23.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:11:26 35.6880 26.2170 7.9 -.- 5.0 5.1 AKDENIZ
07:00:11 37.2125 28.4642 18.6 -.- 2.2 -.- YARAS-(MUGLA)
06:39:16 39.1540 28.9792 10.4 -.- 1.3 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
06:33:20 39.1753 29.0233 5.2 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
06:20:45 35.6948 26.2587 10.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:50:15 35.8430 28.2047 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
05:38:52 35.6445 26.2517 11.2 -.- 3.9 3.9 AKDENIZ
05:07:59 35.6175 26.2343 12.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
04:58:22 35.6390 26.2283 12.1 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ
04:51:19 36.9498 27.5935 1.4 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:49:12 37.2982 26.6867 8.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:46:25 35.6692 26.2550 11.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
04:38:01 40.4135 26.1215 15.8 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
04:35:09 35.6298 26.2605 5.0 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ
04:28:39 35.6497 26.2728 9.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
04:27:55 35.6873 26.2455 11.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
04:24:11 35.6297 26.2537 11.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
04:21:38 35.6795 26.2447 8.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
04:20:44 35.6972 26.2995 5.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:19:24 35.6235 26.2882 20.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
04:16:08 35.6598 26.2242 13.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
04:13:28 35.6737 26.2367 11.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
04:11:57 35.6817 26.2435 11.8 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ
03:58:35 39.7688 33.0525 3.0 -.- 1.7 -.- DELILER-ELMADAG (ANKARA)
03:56:41 35.6583 26.2332 11.6 -.- 3.1 2.9 AKDENIZ
03:53:36 35.6338 26.2387 7.8 -.- 3.1 2.9 AKDENIZ
03:50:17 35.6513 26.2258 5.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
03:49:11 35.4162 26.3660 27.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:47:09 35.6320 26.2323 11.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
03:44:24 35.6558 26.2452 11.4 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ
03:41:04 35.6987 26.2847 14.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
03:39:50 35.6495 26.2753 10.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
03:30:40 35.6712 26.2708 8.4 -.- 5.0 5.0 AKDENIZ
02:29:20 35.7958 28.2200 7.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
02:24:44 35.8070 28.2378 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
02:14:29 36.9510 27.7148 11.1 -.- 0.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:49:16 39.1988 27.7758 7.3 -.- 1.5 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)
01:45:52 39.3183 27.5547 7.5 -.- 1.6 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)
01:08:48 35.7503 28.1727 8.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
00:40:34 40.7033 32.9590 5.9 -.- 1.9 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)
00:32:56 38.2762 38.7135 5.0 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
00:30:08 38.3293 39.2508 15.1 -.- 1.5 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG)
00:19:16 40.5590 28.9978 1.1 -.- 1.3 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
00:15:00 35.5277 31.2305 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.

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AVCILAR’da eski bir binanın 4. katındaki balkon çöktü. Çökmemin yaşandığı dairenin boş olduğu öğrenilirken, balkondan kopan beton parçaları park halindeki otomobillere hasar verdi.

Olay, saat 16.45 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Çoban Suyu Sokak’ta meydana geldi. 40 yıllık 4 katlı binanın 4. katındaki balkon bir anda çöktü. Çöken balkonun bulunduğu dairenin boş olduğu öğrenilirken, balkondan sokağa düşen parçalar park halindeki iki otomobile hasar verdi. Çökme anında sokağın boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

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Çökmenin yaşandığı apartmanda ikamet eden Gülseli Çetinkaya, Geçen seneki depremde yetkilileri çağırdık. ’Hiçbir şey yok oturabilirsiniz evinizde’ dediler. Sadece o balkonda ufak bir hasar vardı bugün çökmüş. Bugün bize ’evde oturamazsınız, mühürleyeceğiz diyorlar’. Depremde oturulabilir raporu verdiler bize. Şu anda özel eşyalarımızı alacakmışız. Şimdi biz ne yapacağız çoluk çocuk. Dışarıda kaldık" dedi.

Bina ekipler tarafından mühürlenirken incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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