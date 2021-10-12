Son dakika deprem mi oldu? 12 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 12 Ekim tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
10 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:05:01 36.2592 26.9862 7.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
06:46:37 36.4785 27.1532 1.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:35:50 37.8720 26.9522 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:14:13 36.2028 27.0382 21.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
06:12:25 37.9350 27.7580 9.2 -.- 1.1 -.- KOPRUOVA-INCIRLIOVA (AYDIN)
06:05:07 37.8605 29.6848 18.2 -.- 0.8 -.- CARDAK (DENIZLI)
05:53:59 36.6087 27.7978 75.1 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
05:08:17 36.9750 27.7132 5.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:49:53 37.8660 26.8002 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
04:22:58 36.4015 27.1995 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:10:55 36.9248 27.6540 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:06:11 37.9355 27.0122 17.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:50:18 36.5388 27.1823 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:48:20 36.5113 27.1427 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:40:46 36.5167 27.1727 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:32:25 36.4750 27.1400 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:23:33 36.4393 27.1377 8.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:16:49 36.0702 27.2998 14.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
03:07:38 36.1140 27.2657 18.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:59:39 36.5222 27.1477 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:52:31 36.4710 27.2770 12.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:45:50 36.5018 27.1208 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:33:17 36.5140 27.1487 1.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:31:54 36.4653 27.1252 8.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:24:33 35.9568 27.7688 17.8 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
02:21:19 36.0930 27.3065 9.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:17:44 36.1355 27.2288 4.5 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ
01:30:46 37.8430 26.7928 2.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
01:10:28 37.8542 26.8070 10.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
01:04:25 36.5013 27.1978 11.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:55:00 36.5263 27.1252 8.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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