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Haber Giriş: 12 Aralık 2021 - 09:17 | 

Son dakika deprem mi oldu? 12 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Aralık 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 12 Aralık tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
212 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

12 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:20:52 37.7950 26.9942 5.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:45:21 37.9128 34.1008 7.3 -.- 2.4 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
06:41:16 37.9170 26.9825 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:26:23 37.0233 28.3320 5.0 -.- 1.3 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)
05:56:11 37.2048 30.6620 89.2 -.- 2.4 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
05:47:31 38.4932 39.2062 5.3 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
05:15:56 39.2245 44.1743 20.2 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
04:57:33 37.7575 26.6542 7.8 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
04:31:09 36.6468 36.0588 5.3 -.- 0.8 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
03:55:16 38.4882 39.2990 5.0 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
02:06:52 38.9535 43.4270 19.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU



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İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği "Acil İzmir" uygulaması, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mobil uygulamanın paylaşımına ilişkin protokol imzaladı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasında, “Acil İzmir” mobil uygulamasının paylaşımına ilişkin protokol imzalandı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği uygulamanın tüm veri tabanları Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ile de paylaşılmış oldu. Egemenlik Evi’nde yapılan imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz de katıldı.
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