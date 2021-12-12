Son dakika deprem mi oldu? 12 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Aralık 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
12 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:20:52 37.7950 26.9942 5.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:45:21 37.9128 34.1008 7.3 -.- 2.4 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
06:41:16 37.9170 26.9825 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:26:23 37.0233 28.3320 5.0 -.- 1.3 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)
05:56:11 37.2048 30.6620 89.2 -.- 2.4 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
05:47:31 38.4932 39.2062 5.3 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
05:15:56 39.2245 44.1743 20.2 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
04:57:33 37.7575 26.6542 7.8 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
04:31:09 36.6468 36.0588 5.3 -.- 0.8 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)
03:55:16 38.4882 39.2990 5.0 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
02:06:52 38.9535 43.4270 19.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU
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