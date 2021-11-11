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Haber Giriş: 11 Kasım 2021 - 07:29 | 

Son dakika deprem mi oldu? 11 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 11 Kasım tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 11 KASIM 2021

SON DEPREMLER 11 KASIM 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
02:19:09 39.5433 39.2688 29.8 -.- 1.8 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN)
02:10:48 37.9233 26.9695 7.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:44:16 35.6158 29.6235 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
01:20:43 36.2948 27.0123 10.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:13:17 36.7943 26.6093 10.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:07:27 37.8377 32.0847 5.3 -.- 1.7 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ


- Prof. Dr. Özkaymak'tan deprem uyarısı: 6.8 büyüklüğüne kadar...

- Perre Antik Kenti'ndeki konutlar, 6'ncı ve 7'nci yüzyıllardaki depremlerden etkilenmiş.

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Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu, binaların girişine deprem dayanım raporlarının asılmasını önerdi.

Aynı zamanda İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Aluçlu, AA muhabirine, yaşanan elim olaydan dolayı tüm Malatya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaptıkları incelemede taşıyıcı duvarların kaldırılmasından dolayı binada çökme meydana geldiğini gözlemlediklerini anlatan Aluçlu, şöyle devam etti:

"Taşıyıcı duvar, burada kolon görevi görüyordu. Burası yığma bina olduğu için bütün duvarlar taşıyıcı anlamına geliyor. İki dükkan arasındaki duvar kaldırıldığı zaman taşıyıcılık görevi sona ermiş oluyor ve üzerinizdeki kat, yıkılıyor. Buradaki şansımız yaşam üçgeninin oluşması, o yüzden can kaybımız olmadı. Buradan kentin yerel yöneticilerinin ders çıkarması gerekiyor. Çünkü olası depreme kenti hazırlamamız gerekir."

Binalarda tadilat yapılmadan önce belediyelerden izin alınması gerektiğini hatırlatan Aluçlu, "Binanın sahibinin ne belediyeye ne de bir teknik elemana yani inşaat mühendisine danışmadan kendi inisiyatifinde hareket ettiği bir sonucu yaşıyoruz. Burada tadilat yapılırken ya bir teknik eleman desteğinin alınması gerekiyordu ya da belediyeye müracaat ederek gerekli önlemi alması gerekiyordu. Burada bir anlamda kaçak bir işlem söz konusu."

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