Son dakika deprem mi oldu? 11 Aralık Kandilli son depremler haritası
Son depremler 11 Aralık tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan İzmir bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Aralık 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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07:47:46 39.3525 25.8698 8.7 -.- 2.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:40:31 40.8235 28.0698 14.7 -.- 3.1 3.0 MARMARA DENIZI
07:35:33 37.9347 26.8993 14.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:46:30 37.8345 26.9422 11.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:41:28 37.8110 26.6867 21.7 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
06:34:56 37.7180 27.0695 12.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:24:22 37.7775 26.8378 11.7 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
06:20:27 39.3417 25.8770 8.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:08:33 37.8118 26.7843 1.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
06:03:54 39.3602 25.9365 10.0 -.- 3.2 3.1 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
06:00:04 37.8442 26.4195 15.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:51:02 40.6323 29.0500 7.6 -.- 3.1 3.0 KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
03:30:00 37.8098 26.8818 11.3 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:28:02 37.7423 27.0707 1.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:25:12 37.7378 26.5852 20.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:21:58 37.6742 27.1097 18.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:20:39 37.7828 26.8438 12.9 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:17:28 37.7103 27.0717 8.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:15:24 37.6975 27.0487 15.2 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:11:01 37.8810 26.5120 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
03:02:17 40.4565 34.2900 7.7 -.- 2.3 -.- MEHMETALICIFTLIGI-SUNGURLU (CORUM)
02:59:56 37.8902 26.8273 11.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
02:45:39 37.0343 36.0673 1.3 -.- 2.0 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
02:26:00 37.7042 27.0043 11.2 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:33:56 40.5570 34.3262 7.6 -.- 2.5 -.- YENIKOY-BAYAT (CORUM)
01:26:04 40.4822 34.3067 5.0 -.- 3.8 3.9 UCDAM-UGURLUDAG (CORUM)
01:24:57 36.9562 27.7490 10.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:59:15 37.7815 30.1317 13.3 -.- 1.9 -.- ILYAS-(BURDUR)
00:41:25 37.8293 27.0215 8.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:38:20 37.0597 28.3728 1.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
00:36:24 38.4382 39.2232 7.4 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
00:26:21 37.7937 26.8710 18.7 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
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