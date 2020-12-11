Son dakika deprem mi oldu? 11 Aralık Kandilli son depremler haritası

Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey kesiminde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin başkent Taipei’de de hissedildiği aktarıldı.



Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğu kıyıları açıklarında 77 kilometre derinlikte 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin başkent Taipei’de de hissedildiği aktarıldı. Büro, deprem nedeni ile ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederken, bazı binalarda küçük çaplı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.



Taipei Şehir Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, depremin başkentte hissedildiği ve yaklaşık 30 saniye sürdüğü ifade edildi. Yönetim, depremin neden olduğu hasar ile ilgili raporların net olamadığını fakat metro sisteminin çalışmaya devam ettiğini belirtti.