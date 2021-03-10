Son dakika deprem mi oldu? 10 Mart Kandilli son depremler haritası
Son depremler 10 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte,10 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:01:40 37.5748 32.0360 5.9 -.- 1.4 -.- DIKILITAS-SEYDISEHIR (KONYA)
06:56:37 36.9508 27.7010 5.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:50:31 36.9412 27.7248 15.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:34:32 38.8485 27.0075 11.4 -.- 1.6 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)
06:20:55 37.0893 28.6058 8.8 -.- 1.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
05:33:17 38.2812 38.7207 5.0 -.- 2.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
05:10:49 40.0280 42.1692 6.5 -.- 1.5 -.- KIRIK-HORASAN (ERZURUM)
05:05:36 37.8578 27.0302 14.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:56:35 40.4157 33.0135 1.7 -.- 1.6 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA)
04:54:25 40.7720 31.4612 3.9 -.- 1.4 -.- ELMALIK-(BOLU)
04:37:44 39.0787 26.1068 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:21:28 37.8653 26.8778 13.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:10:30 39.5412 28.0678 7.6 -.- 2.0 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
04:06:37 37.9178 27.1838 11.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:04:29 38.6237 43.1460 7.2 -.- 1.4 -.- CITOREN-(VAN)
03:53:58 39.1113 41.6323 4.7 -.- 2.2 -.- CAYONU-VARTO (MUS)
03:49:42 37.8478 26.9070 8.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:48:18 37.8452 26.9300 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:47:14 37.7842 26.8972 8.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:25:21 39.6958 41.8510 19.0 -.- 1.4 -.- ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM)
03:20:59 38.1997 44.4880 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
03:18:26 37.8742 27.0743 26.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:09:01 37.8862 26.9310 5.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:03:17 38.3557 38.8328 5.0 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
02:56:53 38.7543 28.9865 5.4 -.- 1.7 -.- DUMANLAR-SELENDI (MANISA)
02:33:50 37.7058 26.8378 13.7 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:27:25 39.9233 34.2323 5.0 -.- 1.8 -.- KAYADIBI-YERKOY (YOZGAT)
01:08:19 36.9243 26.6623 4.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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