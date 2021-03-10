Son dakika deprem mi oldu? 10 Mart Kandilli son depremler haritası

Öğrencilerin tatbikat sırasında meydana gelen depremi yaşadıkları anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nusrettin Uçar, AA muhabirine, tatbikat gereği okulun tahliye edildiği sıralarda gerçek depremi yaşadıklarını söyledi.



Öğrencilerden İlknur Savuş da depremde çok korktuklarını ifade ederek, "Tatbikat yaparken depreme yakalandık, o anda ne yapacağımızı bilemedik. İyi ki AFAD ekipleri geldi ve bize ne yapacağımızı gösterdi." diye konuştu.