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Haber Giriş: 10 Eylül 2021 - 07:47 | 

Son dakika deprem mi oldu? 10 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 10 Eylül tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Eylül 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw 
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
06:14:42 36.4653 27.2842 12.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:12:47 36.6230 27.4410 44.3 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-DATCA (MUGLA)
06:03:03 37.9148 26.9193 5.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:00:04 38.9277 26.0907 10.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:31:06 37.1893 30.4653 6.6 -.- 2.1 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
05:06:38 36.4287 27.1712 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:55:02 36.1057 31.2730 17.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:47:44 38.9503 26.0910 4.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:41:47 38.9560 26.0888 8.8 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:32:51 37.9572 27.1318 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:12:00 36.3983 27.1823 19.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:11:04 36.4725 27.2353 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:52:02 36.3815 27.0698 15.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:51:40 40.9152 38.3322 9.5 -.- 2.4 -.- BOZTEKKE-(GIRESUN)
03:20:41 36.5427 27.4528 22.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:58:14 36.9005 36.4767 6.3 -.- 2.9 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
02:43:42 39.3710 43.8365 16.6 -.- 1.6 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI)
02:13:02 39.0173 29.4962 3.5 -.- 1.8 -.- COMAKLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
02:10:57 36.3675 27.0862 5.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:27:14 40.2205 42.7153 5.0 -.- 2.3 -.- SEHITEMIN-SARIKAMIS (KARS)
01:17:54 40.2148 42.7537 5.0 -.- 2.5 -.- GECIKMEZ-SARIKAMIS (KARS)
00:36:20 36.4993 27.4023 20.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



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İZMİR’de, geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2’si tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı. ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçundan haklarında 20’şer yıl hapis cezası istenen sanıklardan, tutuklu yargılanan binanın statik betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı, "Bana apartmanda 2018 yılında tadilat yapıldığı ve kirişlerde delikler açıldığı söylendi. Bu tadilatın fenni mesule bildirilmesi gerekiyordu ancak bildiğim kadarıyla bildirilmemiş. Tadilattan ötürü taşıyıcı elemanların zarar gördüğünü düşünüyorum" dedi. Tanık olarak dinlenen Doğanlar Apartmanında oturan T.Ü. ise tadilat öncesi yaptıkları test sonucu binanın yüksek riskli çıktığını belirterek, "Çıkan raporda bina 5’inci dereceden çürük çıktı" ifadesini kullandı.

4

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2’si tutuklu 4 kişi hakkında, İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın, bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu 2 sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık G.U. ile davacılar ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan firari B.I. ise salonda yer almadı.

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