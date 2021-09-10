Son dakika deprem mi oldu? 10 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

İZMİR’de, geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2’si tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı. ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçundan haklarında 20’şer yıl hapis cezası istenen sanıklardan, tutuklu yargılanan binanın statik betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı, "Bana apartmanda 2018 yılında tadilat yapıldığı ve kirişlerde delikler açıldığı söylendi. Bu tadilatın fenni mesule bildirilmesi gerekiyordu ancak bildiğim kadarıyla bildirilmemiş. Tadilattan ötürü taşıyıcı elemanların zarar gördüğünü düşünüyorum" dedi. Tanık olarak dinlenen Doğanlar Apartmanında oturan T.Ü. ise tadilat öncesi yaptıkları test sonucu binanın yüksek riskli çıktığını belirterek, "Çıkan raporda bina 5’inci dereceden çürük çıktı" ifadesini kullandı.