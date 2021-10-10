Son dakika deprem mi oldu? 10 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 10 Ekim tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
10 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:33:29 37.4582 27.6608 5.0 -.- 2.1 -.- KAYABUKU-MILAS (MUGLA)
06:49:03 35.1365 25.2215 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:34:05 39.5948 26.3775 6.8 -.- 1.7 -.- CEMALLER-AYVACIK (CANAKKALE)
06:16:47 35.0800 25.1977 5.9 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:06:22 36.9232 28.1663 9.4 -.- 1.9 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)
06:04:30 36.8968 28.0920 12.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:55:34 37.9390 27.0932 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:40:20 36.3590 27.1713 8.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:20:24 37.4430 30.3493 5.0 -.- 2.4 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR)
05:05:29 37.8975 27.0050 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:53:35 36.9072 26.4418 23.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
04:28:16 36.4677 27.1785 3.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:08:01 36.4493 27.1455 10.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:52:35 37.9107 27.0160 13.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:18:42 40.4657 26.9760 2.7 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
02:56:05 35.1495 25.2023 3.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:55:43 36.4583 27.1977 11.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:53:27 37.8378 29.6528 11.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)
02:51:39 39.5117 36.6365 7.8 -.- 2.0 -.- KIZILOVA-(SIVAS)
02:35:38 35.7525 36.0852 85.6 -.- 2.1 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
02:33:28 35.1302 25.2478 9.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:31:11 39.2643 25.8302 5.6 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:27:02 35.7455 31.2005 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
02:20:06 38.6438 43.1435 7.5 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
02:04:40 38.6655 43.1365 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
02:03:38 36.4048 27.2222 20.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:02:55 38.6548 43.1410 5.0 -.- 1.8 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
01:59:53 38.6400 43.1385 5.0 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
01:58:06 36.4122 27.2437 19.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:55:19 34.9462 26.4035 44.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:41:47 35.0808 25.2103 5.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:40:15 38.6500 43.1470 3.8 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
01:31:00 38.6505 43.1415 5.0 -.- 2.8 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
01:16:52 37.5545 30.0483 28.4 -.- 1.8 -.- KARACAL-(BURDUR)
00:44:45 36.4685 27.0998 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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