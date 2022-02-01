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Son dakika deprem mi oldu? 1 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

#Deprem#Son Depremler#Deprem Mi Oldu

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 1 Şubat 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

1/3Son dakika deprem mi oldu 1 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

2/31 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

1 ŞUBAT 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
05:25:37 38.8885 43.5590 4.9 -.- 3.5 -.- COLPAN-(VAN)
04:54:11 38.9370 43.6270 5.0 -.- 3.8 4.0 KARAHAN-MURADIYE (VAN)
03:17:11 37.9215 27.6000 4.9 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
01:39:28 38.8533 43.5170 5.2 -.- 2.8 -.- ERMISLER-(VAN)
00:31:13 37.8142 26.7340 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI



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3/3Son dakika deprem mi oldu 1 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Canpolat, uzun zamandır Hatay bölgesinde deprem olmamasının yeni bir depremin olma potansiyelini yükselttiğini söyledi. Doç. Dr. Ergin Canpolat, son zamanlarda sık sık sarsıntıların yaşandığı Akdeniz'deki büyük bir depremde Hatay'ın kıyı kentleri Samandağ ve Arsuz'un oluşabilecek tsunamiden etkilenebileceğini belirtti.Doç. Dr. Ergin Canpolat, Hatay bölgesinde deprem olmamasının yeni bir depremin olma potansiyelini yükselttiğini vurgulayarak, "Hatay’da üç tane önemli zon bulunurken, Kıbrıs Yayı doğuya doğru bir yay çizecek şekilde Hatay’a ulaşıyor. Bu yay, Ölü Deniz Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu ile birleşirken Hatay üç büyük fay zonunun birleşim yeri olarak yüksek bir sismik özelliğe sahip" dedi.

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