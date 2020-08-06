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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 09:26,

Son dakika deprem listesi: Az önce deprem mi oldu? 6 Ağustos AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen depremlerle güncelleniyor. 6 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremleri hisseden bölge halkı Az önce deprem mi oldu? sorusuna Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla erişilebiliyor. İşte, Kandilli ve AFAD on dakika depremler listesi ve son depremler sayfası...

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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 6 Ağustos 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:43:45 38.4602 26.8918 4.1 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
08:23:00 38.2863 38.7138 5.0 -.- 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
07:15:31 36.9783 27.5162 5.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
07:02:46 38.9157 26.6828 6.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
06:36:04 35.0158 27.2585 6.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
06:34:05 35.6615 25.9098 17.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
06:05:49 39.5648 23.9015 15.3 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN
05:31:16 38.1918 32.6930 9.0 -.- 1.0 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
05:13:24 38.1817 38.7350 5.9 -.- 2.8 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
05:06:48 36.0295 26.2177 27.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:58:40 38.3537 38.7085 12.0 -.- 1.6 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA)
04:55:18 42.1513 24.0783 5.0 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN
04:37:00 38.2637 38.7763 22.1 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
03:35:11 39.4752 26.3293 5.6 -.- 1.9 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)
03:10:26 38.6880 43.3737 5.4 -.- 2.5 -.- OTLUCA-(VAN)
02:56:58 38.0983 38.6475 2.6 -.- 2.0 -.- CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
01:46:28 40.7447 33.0953 9.9 -.- 1.3 -.- ILIPINAR-ATKARACALAR (CANKIRI)
01:22:27 38.2602 38.7080 3.2 -.- 1.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
01:15:51 38.9977 27.8302 5.2 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
01:12:37 39.7962 39.1537 8.3 -.- 2.0 -.- BALTASI-(ERZINCAN)
00:53:57 40.3665 30.0358 6.0 -.- 1.6 -.- BUYUKYENICE-OSMANELI (BILECIK)
00:51:01 38.1672 38.8423 1.7 -.- 1.3 -.- GUNDUZ-PUTURGE (MALATYA)


KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İran'ın Hocedk kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedk kentinde yerel saatle 23.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 23 Haziran'da Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen depremin ardından bölgeye acil insani yardım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle dağ köylerinde erişimin zor olduğu bölgelerde evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere 400 koli yardım ulaştırıldı.

Oaxaca Valiliğinin talebi üzerine içinde gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler, Oaxaca Sağlık Bakanlığı iş birliğinde 2 bin kişiye dağıtıldı.

Türkiye, Meksika'da 2018 ve 2019 yılları arasında meydana gelen depremlerin ardından Meksika'ya ilk yardım elini uzatan ülke olmuştu. Yapılan destekten dolayı dönemin Devlet Başkanı Pena Nieto, TİKA’ya teşekkür mektubu sunmuştu.

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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Barat Daya bölgesinin 24 kilometre güneydoğu açıklarındaki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Bima, Tambolaka, Waingapu ve Waitabula bölgelerinde de hissedilen depremde, şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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