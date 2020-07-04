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Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 09:19,

Son dakika deprem listesi: Az önce deprem mi oldu? 4 Temmuz AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen depremlerle güncelleniyor. 4 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremleri hisseden bölge halkı Az önce deprem mi oldu? sorusuna Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla erişilebiliyor. İşte, Kandilli ve AFAD on dakika depremler listesi ve son depremler sayfası...

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Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:43:18 38.7158 39.2668 20.3 -.- 1.6 -.- GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)
08:10:01 36.5173 27.0155 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
07:45:01 39.6877 25.6383 10.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
07:12:54 36.6560 28.2038 51.1 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
06:13:21 40.2413 26.3005 11.1 -.- 3.1 -.- KOCADERE-ECEABAT (CANAKKALE)
05:58:34 38.0183 42.9675 5.0 -.- 3.1 3.3 CILGA-CATAK (VAN)
05:36:11 36.2378 28.9388 14.7 -.- 3.4 3.2 AKDENIZ
05:24:53 40.8087 27.8825 16.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
05:24:33 38.5177 39.3450 12.1 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
05:23:39 38.4058 39.0507 24.4 -.- 1.5 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
05:01:37 40.2437 26.3035 6.9 -.- 2.2 -.- KOCADERE-ECEABAT (CANAKKALE)
04:37:34 38.7175 27.8967 8.2 -.- 1.3 -.- GOLMARMARA (MANISA)
03:23:24 36.9507 29.0562 5.0 -.- 1.1 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
03:16:06 38.7338 27.8997 5.1 -.- 1.2 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
01:27:07 41.9908 29.4008 5.0 -.- 1.8 -.- KARADENIZ
01:09:45 33.8648 25.8968 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:52:03 34.2505 26.1817 16.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:25:51 38.3348 38.8928 11.7 -.- 2.1 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
00:19:45 38.5150 27.5277 10.6 -.- 3.7 3.6 SANCAKLIUZUNCINAR-(MANISA)

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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 00.19’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir’den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

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ELAZIĞ’da, 5 ay önce meydana gelen, 41 kişinin öldüğü, 6.8’lik depremin ardından hasarlı binaların yıkımı devam ederken, yeni konutların yapımı da sürüyor. Depremzedelerin barınması için kurulan konteyner kentlerde 5 bin 500 kişi kalırken, depremde evi yıkılan veya hasar gören 311 aile, TOKİ tarafından yapılan evlere yerleştirildi. Depremde en çok zarar gören yerlerden Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Sitesi’nde yeni konutların yüzde 60’ı tamamlandı.

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Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak’taki depremin ardından Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 5 ay geçerken, TOKİ tarafından yapılan konutların inşası sürüyor. Depremzedelerin barınması için şehir merkezinde 3, Sivrice ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 4 konteyner kent kuruldu. Yaklaşık 5 bin 500 kişinin barındığı konteyner kentteki vatandaşlar, inşaatların tamamlanmasının ardından evlerine geri dönmek istiyor. Depremde evi yıkılan veya hasar gören 311 aile, şubat ayında TOKİ tarafından yapılan evlerine yerleştirildi. Depremin simgelerinden biri olan Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Sitesi’nde de inşaat tüm hızıyla sürüyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği sitenin inşaatının yüzde 60’lık bölümü tamamlandı. 180 daireden oluşan 9 binanın 15 Ağustos’ta teslim edilmesi hedefleniyor.

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Sürsürü Şantiyesi Proje Müdürü Haydar Erol, depremde yıkılan Dilek ve Petek sitelerinin yerine 180 konutun inşasını yaptıklarını belirterek, "100 konutumuz 100 metrekare, 80 konutumuz 120 metrekare olarak inşa ediliyor. Binalarımızın tamamı tünel kalıp sistemi ile yapılmaktadır. Binalarımız 70 santim kalınlığında bir radye temele sahip ve bin 5 adet 11,5 metre uzunluğunda kazık sistemine sahip. Yani deprem yönetmeliğinin de üzerinde bir inşaat sistemi uyguluyoruz. Hak sahipleri gönül rahatlığıyla burada oturabilir. Binalarımızın bodrum katı, ısıtma, su deposu, sığınak ve otopark olarak inşa ediliyor. İnşaatımız şu anda yüzde 60 seviyelerinde. Normal teslim süremiz 10 Eylül olmasına rağmen, vermiş olduğumuz bir taahhüt var. İnşallah 15 Ağustos’a yetiştireceğiz. Hak sahiplerine iletilmek üzere binaları idareye teslim edeceğiz" dedi.

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