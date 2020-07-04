Son dakika deprem listesi: Az önce deprem mi oldu? 4 Temmuz AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Sürsürü Şantiyesi Proje Müdürü Haydar Erol, depremde yıkılan Dilek ve Petek sitelerinin yerine 180 konutun inşasını yaptıklarını belirterek, "100 konutumuz 100 metrekare, 80 konutumuz 120 metrekare olarak inşa ediliyor. Binalarımızın tamamı tünel kalıp sistemi ile yapılmaktadır. Binalarımız 70 santim kalınlığında bir radye temele sahip ve bin 5 adet 11,5 metre uzunluğunda kazık sistemine sahip. Yani deprem yönetmeliğinin de üzerinde bir inşaat sistemi uyguluyoruz. Hak sahipleri gönül rahatlığıyla burada oturabilir. Binalarımızın bodrum katı, ısıtma, su deposu, sığınak ve otopark olarak inşa ediliyor. İnşaatımız şu anda yüzde 60 seviyelerinde. Normal teslim süremiz 10 Eylül olmasına rağmen, vermiş olduğumuz bir taahhüt var. İnşallah 15 Ağustos’a yetiştireceğiz. Hak sahiplerine iletilmek üzere binaları idareye teslim edeceğiz" dedi.