Son dakika deprem listesi: Az önce deprem mi oldu? 15 Haziran AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son dakika depremler listesi Türkiye'de meydana gelen depremlerle güncelleniyor. 15 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremleri hisseden bölge halkı Az önce deprem mi oldu? sorusuna Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla erişilebiliyor. İşte, Kandilli ve AFAD on dakika depremler listesi ve son depremler sayfası...
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Son depremler, şiddeti ve merkez bilgileri ile internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 15 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
BİNGÖL’de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden saatler önce yakınlarını ziyarete geldikleri Elmalı köyünden Erzincan’a dönen 9 kişilik Andağ ailesi, faciadan kurtuldu. Sarsıntıyla birlikte yıkılarak moloz yığını haline dönüşen evde saatler önce oturduklarını söyleyen öğretmen Tayfur Andağ, ailece felaketin eşinden döndüklerini söyledi.
Erzincan’da yaşayan öğretmen Tayfur Andağ, eşi, çocukları ve akrabalarıyla birlikte 5 gün önce Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki yakınlarını ziyarete geldi. Akrabalarının evinde 4 gün misafir olan öğretmen Tayfur Andağ, dün saat 15.00 sıralarında yakınlarıyla vedalaşıp ailesiyle birlikte 126 kilometre mesafedeki Erzincan’a dönmek için yola çıktı. Yoldayken yakınlarının aramasıyla saat 17.24’te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden haberdar olan Andağ, yeniden Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyüne döndü. Depremde en fazla hasar gören köyde, çocuklarıyla saatler önce kaldıkları evin yıkıldığını gören Andağ şoke oldu.
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’ÇOCUKLAR ORADA OYUN OYNAYACAKLARDI, ÇOK KÖTÜ OLURDU’
Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Andağ, molozlarla kaplı evin bahçesinde çocukların saatler önce oyun oynadığını kaydetti. Andağ, deprem haberiyle şoke olup Erzincan’dan yeniden döndüğünü belirterek, "Saat 15.00 gibi buradan çıktık. Erzincan’a giderken yoldayken deprem olduğu haberi geldi. Hemen buraya döndük. Eniştemin evi, yıkıldı. Onlar da zor kaçmış dışarıya. Eşimin halası ekmek pişiriyormuş. Şoka girmiş, kendisini dışarı atamamış. Kız kardeşi dışarı çıkmış, ablasının dışarı çıkamadığını görünce tekrar içeri girip ablasını tutup dışarı çıkarmış. Biz 9 kişilik aileydik. İşin kötü yanı çocukların oyun oynadığı alan yıkılan duvarın dibiydi. Burada 4 gün kaldık. Burada olsaydık, muhtemelen çocuklar yine orada oyun oynayacaklardı, çok kötü olurdu. Buralar boştu, yıkılıp dağılmış" dedi.