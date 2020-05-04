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Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 09:13,

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler 4 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Mayıs 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
-------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:46:17 39.3323 38.4442 8.0 -.- 1.8 -.- GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN)
08:45:27 39.3295 38.3953 5.0 -.- 2.3 -.- GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN)
08:42:12 38.4222 39.2733 7.5 -.- 1.5 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
08:32:46 39.0075 27.8575 11.6 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
08:07:34 37.5068 36.0103 18.2 -.- 1.7 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)
08:02:17 38.3697 39.0917 4.7 -.- 1.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
07:53:02 39.6787 40.6113 7.9 -.- 2.9 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN)
07:36:17 39.0757 29.7327 5.1 -.- 2.3 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA)
07:04:30 39.5068 27.0345 10.3 -.- 3.2 -.- KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR)
06:33:53 33.6358 32.6803 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENİZ
06:24:34 37.4252 35.9910 1.7 -.- 2.1 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)
06:04:40 39.0698 27.8367 3.3 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
05:25:35 37.5148 35.9748 3.9 -.- 1.9 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)
05:16:05 36.9578 27.3343 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:08:24 37.3368 29.4467 7.1 -.- 1.5 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI)
05:07:06 37.3843 35.9655 7.0 -.- 1.8 -.- HARDALLIK-KADIRLI (OSMANIYE)
04:56:02 37.3880 29.4633 6.5 -.- 1.7 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI)
04:41:59 37.3778 35.9752 5.2 -.- 1.7 -.- HARDALLIK-KADIRLI (OSMANIYE)
04:31:49 37.8175 30.5583 7.8 -.- 2.3 -.- BOZANONU-(ISPARTA)
04:17:18 37.5168 35.9968 7.8 -.- 2.4 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)
04:02:52 40.1905 42.7150 5.0 -.- 2.1 -.- BELENCIK-SARIKAMIS (KARS)
04:02:08 34.0693 25.7170 5.0 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:29:33 37.8913 27.3637 5.0 -.- 1.5 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR)
03:01:34 37.8740 29.6457 5.0 -.- 2.2 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
02:47:37 37.5878 35.9137 15.1 -.- 1.4 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
02:41:13 37.5135 35.9948 3.5 -.- 1.5 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)
02:31:18 38.5517 39.5827 5.0 -.- 2.5 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG)
02:10:25 37.4315 35.9893 7.5 -.- 2.0 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE)
02:05:30 39.0177 27.8562 4.8 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
01:51:38 40.1503 27.2907 12.0 -.- 1.6 -.- ISIKELI-BIGA (CANAKKALE)
01:51:04 40.2670 27.3012 5.4 -.- 1.6 -.- EGRIDERE-BIGA (CANAKKALE)
01:38:18 37.5062 36.0013 3.2 -.- 2.2 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)
01:26:24 38.3523 28.2937 5.2 -.- 1.5 -.- KARADAG-ALASEHIR (MANISA)
01:17:27 38.4862 39.2170 5.2 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
01:07:32 37.3187 36.9633 3.3 -.- 1.4 -.- BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:05:21 40.2138 41.9897 5.0 -.- 2.8 -.- KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM)
01:00:45 37.5138 36.0057 5.0 -.- 2.7 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)
00:50:19 38.6638 43.1188 13.0 -.- 1.8 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Ekincek köyünde yerin 5 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre saat 23.36 da merkez üssü Tutak İlçesine bağlı Ekincek köyünde Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma merkezinin verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Tutak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can mal kaybının olmadığı vatandaşların depreme karşı tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen deprem korkuturken, depremde zarar bulunmuyor.

AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesinde dün saat 13.19’da 3,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde zarar bulunmuyor. Bu arada Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ise saat 16,25’de 4 şiddetinde, saat 16,28’de ise deprem meydana geldi.

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Elazığ'da dün 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.25'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.Deprem kent merkezinde de hissedildi.

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