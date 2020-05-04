Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler 4 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 4 Mayıs 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Ekincek köyünde yerin 5 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre saat 23.36 da merkez üssü Tutak İlçesine bağlı Ekincek köyünde Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma merkezinin verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Tutak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can mal kaybının olmadığı vatandaşların depreme karşı tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde dün meydana gelen deprem korkuturken, depremde zarar bulunmuyor.
AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesinde dün saat 13.19’da 3,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde zarar bulunmuyor. Bu arada Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ise saat 16,25’de 4 şiddetinde, saat 16,28’de ise deprem meydana geldi.
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Elazığ'da dün 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.25'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.Deprem kent merkezinde de hissedildi.