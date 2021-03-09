Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 9 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Binalarda deprem güvenliği için riskli binaların güçlendirilmeli mi yeniden yapılmalı mı sorusunun da gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Çelik, mühendislik görmemiz binaların yıkılıp yeniden yapılmasını önererek şunları söyledi:



"Biz yapıları 3e ayırırız: Deprem anında ve sonrasında da kullanılmaya devam edilmesi gereken hastane gibi, devlet daireleri gibi yapılar. Depremi çok ufak hasarlarla atlatan, çok ufak rotüşlarla kullanılmaya devam edilecek yapılar. Deprem dolayısıyla hasar oluşan ama kullanımına etki etmeyen yapılar. Bu 3 tip yapı, yönetmeliğe göre yapılan yapılardır. Bunlarda oluşan hasarlar ’ağır hasar’ olmadıkça güçlendirme yapılabilir. Bir de bunların dışında, binanın yıkılmasına ve kullanılamaz hale gelmesine rağmen içindeki canlara zarar gelmesin dediğimiz binalar vardır. Bunları biraz güçlendirelim ki bu yapılar depremde iskambil kağıdı gibi yıkılmasın. İçindeki insanlar canlı çıksın. Bu yaklaşımı mühendislik görmemiş binalar için kullanabiliriz. Bu tür yapılar, depremde ağır hasar görebilecek ancak göçmeyecek hale getirilsin ki içindekilerin can, mal emniyetini sağlayalım. Ancak bu yapıları ilk fırsatta yenilemek esas olmalıdır."