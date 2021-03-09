Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 9 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 9 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:33:09 37.8280 26.7355 14.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
05:40:36 37.8903 27.2407 10.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:35:04 38.0530 27.1385 5.3 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
05:30:29 37.0757 27.9345 8.8 -.- 2.1 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)
05:15:08 39.0013 26.0648 11.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:37:47 37.1652 28.8155 15.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
04:26:46 37.6917 27.1217 9.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:04:13 37.8220 26.6643 13.2 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:51:57 36.4043 27.5950 3.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:48:02 36.8722 28.0727 18.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:51:46 38.9017 25.8358 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
02:31:45 38.6230 31.6428 15.7 -.- 1.3 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA)
02:13:56 37.8558 26.9375 11.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:09:40 37.0038 29.4312 1.1 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)
02:08:24 39.1353 29.4428 7.8 -.- 1.4 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
01:37:31 37.8922 26.8810 6.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:22:53 39.0043 26.1265 14.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:18:07 37.8197 37.4478 7.5 -.- 2.2 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ