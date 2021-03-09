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Haber Giriş: 09 Mart 2021 - 07:43 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 9 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Mart 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 9 Mart tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:33:09 37.8280 26.7355 14.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
05:40:36 37.8903 27.2407 10.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
05:35:04 38.0530 27.1385 5.3 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
05:30:29 37.0757 27.9345 8.8 -.- 2.1 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)
05:15:08 39.0013 26.0648 11.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:37:47 37.1652 28.8155 15.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
04:26:46 37.6917 27.1217 9.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:04:13 37.8220 26.6643 13.2 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:51:57 36.4043 27.5950 3.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:48:02 36.8722 28.0727 18.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:51:46 38.9017 25.8358 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
02:31:45 38.6230 31.6428 15.7 -.- 1.3 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA)
02:13:56 37.8558 26.9375 11.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:09:40 37.0038 29.4312 1.1 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)
02:08:24 39.1353 29.4428 7.8 -.- 1.4 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
01:37:31 37.8922 26.8810 6.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:22:53 39.0043 26.1265 14.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:18:07 37.8197 37.4478 7.5 -.- 2.2 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncer Çelik, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda deprem hazırlık çalışmalarını İstanbul ve Türkiye’nin yapı stoğu açısından değerlendirdi. Çelik, "Türkiye’de mühendislik görmemiş ve ruhsatsız binanın çok olduğunu biliyoruz. Bu yapıların deprem karşısında ne performans göstereceği sorusu gerçek anlamda soru işareti. Bunların peyderpey yıkılıp kurallarına uygun olarak yeniden inşa edilmesi şart" dedi.

İstanbul’da şiddetli bir depremde yıkılabilecek ya da ağır hasar alabilecek çok sayıda bina bulunduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Tuncer Çelik, "Biz inşaat mühendisleri için bir tane temel düstur vardır; deprem öldürmez, yapı öldürür deriz. İçinde bulunduğunuz yapıyı depreme dayanıklı yaptığınız zaman, deprem ne kadar büyük olursa olsun, yapının içinden sağ olarak çıkarsınız. Ya da hiç deprem olmamış gibi depremden sonra da yapıyı kullanmaya devam edersiniz. Temel ilkemiz budur" ifadelerini kullandı.

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Binalarda deprem güvenliği için riskli binaların güçlendirilmeli mi yeniden yapılmalı mı sorusunun da gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Çelik, mühendislik görmemiz binaların yıkılıp yeniden yapılmasını önererek şunları söyledi:

"Biz yapıları 3e ayırırız: Deprem anında ve sonrasında da kullanılmaya devam edilmesi gereken hastane gibi, devlet daireleri gibi yapılar. Depremi çok ufak hasarlarla atlatan, çok ufak rotüşlarla kullanılmaya devam edilecek yapılar. Deprem dolayısıyla hasar oluşan ama kullanımına etki etmeyen yapılar. Bu 3 tip yapı, yönetmeliğe göre yapılan yapılardır. Bunlarda oluşan hasarlar ’ağır hasar’ olmadıkça güçlendirme yapılabilir. Bir de bunların dışında, binanın yıkılmasına ve kullanılamaz hale gelmesine rağmen içindeki canlara zarar gelmesin dediğimiz binalar vardır. Bunları biraz güçlendirelim ki bu yapılar depremde iskambil kağıdı gibi yıkılmasın. İçindeki insanlar canlı çıksın. Bu yaklaşımı mühendislik görmemiş binalar için kullanabiliriz. Bu tür yapılar, depremde ağır hasar görebilecek ancak göçmeyecek hale getirilsin ki içindekilerin can, mal emniyetini sağlayalım. Ancak bu yapıları ilk fırsatta yenilemek esas olmalıdır."

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